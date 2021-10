Λίβανος: Φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις (βίντεο)

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σήμερα σε δεξαμενή βενζίνης στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Ζαχράνι στο νότιο Λίβανο, με αποτέλεσμα πυκνός καπνός να υψώνεται στον αέρα, ενώ οι πυροσβέστες προσπαθούν να τη θέσουν υπό έλεγχο.

Την ίδια ώρα ο στρατός του Λιβάνου προσπαθεί να προστατεύσει τις γειτονικές δεξαμενές προκειμένου να μην επεκταθεί η πυρκαγιά και εκκενώνει την περιοχή, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι μπορεί να προκληθεί έκρηξη, δήλωσε πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι η περιοχή είναι αραιοκατοικημένη, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.

