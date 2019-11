Λήξη συναγερμού στην Ουάσινγκτον

Συναγερμός έχει σημάνει στις ΗΠΑ, λόγω ύποπτου αεροσκάφους που πετά πάνω από την Ουάσινγκτον και δεν πληροί τους κανονισμούς ασφαλείας.

Οι αρχές έβαλαν «λουκέτο» στον Λευκό Οίκο, ενώ το Καπιτώλιο έχει εκκενωθεί για λόγους ασφαλείας.

Μάλιστα είχαν απογειωθεί και αεροπορικές δυνάμεις των ΗΠΑ για να αναχαιτίσουν ένα «μη ανταποκρινόμενο αεροσκάφος» που εισήλθε στον εναέριο χώρο.

Σύμφωνα με τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, αξιωματικοί της αστυνομίας και των μυστικών υπηρεσιών βρίσκονται στα δύο μέρη.

Lockdown at the White House. A member of the Secret Service stands guard on Jackson Place near the White House. pic.twitter.com/yhBkS3EJHl

— Doug Mills (@dougmillsnyt) November 26, 2019