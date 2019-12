Λήξη συναγερμού στο Λονδίνο: Σε λειτουργία ξανά ο σταθμός μετρό

Σε εκκένωση του σταθμού του μετρό Euston στο Λονδίνο, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, καθώς εντοπίστηκε ύποπτο δέμα.

Από τις έρευνες που έγιναν, διαπιστώθηκε πως το δέμα αποτελούσε, προφανώς, κάποιο χριστουγεννιάτικο δώρο, καθώς μέσα του είχε συσκευασμένο ένα ψηφιακό ραδιόφωνο. Έτσι, έπειτα από λίγη ώρα, ο σταθμός ξεκίνησε να λειτουργεί ξανά.

«Ο σταθμός έχει ανοίξει ξανά. Θα έχουμε μερικές καθυστερήσεις για την επόμενη ώρα, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση. Ζητούμε συγνώμη για τις καθυστερήσεις αυτές» ανέφερε ο αρμόδιος εκπρόσωπος.

Νωρίτερα, η υπηρεσία σιδηροδρόμων (Network Rail) είχε αναφέρει χαρακτηριστικά πως... «ο σταθμός Euston έχει κλείσει για ένα περιστατικό ασφαλείας. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή συρμοί εντός ή εκτός σταθμού. Η βρετανική αστυνομία μεταφορών βρίσκεται στο σημείο και παρακολουθεί τις εξελίξεις».

Ο σταθμός Euston, που αποτελεί μεγάλο συγκοινωνιακό κόμβο, ήταν γεμάτος με κόσμο που ετοιμαζόταν να αναχωρήσει για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές του, καθώς πέραν των συρμών του μετρό, από εκεί ξεκινούν επίσης τρένα που κατευθύνονται προς τα βόρεια της χώρας.

Not a good start to the Christmas getaway...Euston Station has been evacuated. pic.twitter.com/2PY9tbTteO

— John Michell (@JohnMichell19) December 23, 2019