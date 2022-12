Λονδίνο: Διαρροή αερίου - Απομακρύνθηκαν 1.300 κάτοικοι

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου κλήθηκε στο σημείο μετά από διαρροή αερίου.

Τουλάχιστον 1.300 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή και δεν είναι σαφές πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου έγραψε στο Twitter: «Περίπου 1.300 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί λόγω του δικτύου αερίου που έχει σπάσει στη διασταύρωση Seething Lane του Crutched Friars».

«Αποφύγετε την περιοχή εάν είναι δυνατόν».

Firefighters are attending a ruptured gas main on Seething Lane at the junction of Crutched Fryers Lane in the City of London. Around 150 people have been evacuated from commercial premises and offices. Please avoid the area if possible. pic.twitter.com/69szsG0XPe

