Λονδίνο: Η Ρωσία επιβεβαίωσε ότι χρησιμοποιεί θερμοβαρικά όπλα

Το οπλικό σύστημα TOS-1A χρησιμοποιεί η Ρωσία για την εισβολή στην Ουκρανία, ανακοίνωσε την Τετάρτη το βρετανικό υπουργείο Άμυνας επικαλούμενο σχετική επιβεβαίωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

«Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι χρησιμοποιεί το οπλικό σύστημα TOS-1A στην Ουκρανία. Το ΤOS-1Α αξιοποιεί τη δύναμη των θερμοβαρικών πυραύλων, προκαλώντας εμπρηστικά και εκρηκτικά αποτελέσματα» τονίζει το Λονδίνο, παραθέτοντας σχετικό βίντεο.

Πρόκειται για βόμβες που αναφλέγουν το οξυγόνο από τον περιβάλλοντα χώρο και προκαλούν έκρηξη σε υψηλότατη θερμοκρασία. Το ωστικο κύμα μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερη έκταση από ένα συμβατικό εκρηκτικό όπλο και είναι ικανό να εξαϋλώσει τα ανθρώπινα σώματα που πλήττει.

Διαχρονικά έχει αποδειχθεί ότι τα δομικά προβλήματα που οι στρατοί έχουν την πολυτέλεια να «κρύβουν κάτω από το χαλί» εν καιρώ ειρήνης, σε καιρό πολέμου αναδύονται και στοιχίζουν ακριβά σε αίμα. Οι ρώσικες δυνάμεις βιώνουν ακριβώς αυτό, καθώς η εικόνα τους στα πεδία των μαχών της Ουκρανίας δε συνάδει με την εικόνα του πανίσχυρου διάδοχου του Κόκκινου Στράτου που πουλούσαν οι Ρώσοι προς το εξωτερικό.

Από μια δύναμη εισβολής 190.000 ανδρών ενέπλεξαν στην πρώτη φάση της επιχείρησης, λιγότερο από το 50% και μάλιστα σε τέσσερα απομακρυσμένα μεταξύ τους μέτωπα, του Κιέβου, του Χάρκοβου, του Ντονμπάς και της Κριμαίας παραβιάζοντας έναν από τους βασικούς κανόνες στρατηγικής: «Απέφυγε τη διάσπαση των δυνάμεών σου».

