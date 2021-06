Λονδίνο: Υπό έλεγχο η φωτιά σε σταθμό του μετρό

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξεκίνησε νωρίτερα το απόγευμα στο σταθμό του μετρό, Elephant and Castle στο κεντρικό Λονδίνο, με μάρτυρες να ισχυρίζονται ότι άκουσαν και μια έκρηξη.

Ένας μάρτυρας έγραψε στο Twitter νωρίτερα: «Ο καπνός έχει καλύψει την περιοχή. Κάτω από το σταθμό υπάρχουν πολλά μικρά καταστήματα και εστιατόρια που τώρα έχουν καλυφθεί από πυκνό μαύρο καπνό. Ασθενοφόρα και πυροσβεστικά πληρώματα έχουν φτάσει στο σημείο».

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Υπάρχουν αναφορές για πυκνό καπνό, τον οποίο ακολούθησε έκρηξη».

Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής ανέφερε πως δέχτηκαν κλήση στις 13:43 (τοπική ώρα) για να επέμβουν σε μια φωτιά που ξεκίνησε σε γκαράζ, δίπλα στον σταθμό.

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί τη στιγμή της έκρηξης

#BREAKING : Emergency services responding to reported fire and explosion at Elephant and Castle station in London pic.twitter.com/zmlfAMYZ7q

NEW: Large fire and explosion at Elephant and Castle station in London; no word on injuries pic.twitter.com/mWJkCH4aHJ

— BNO News (@BNONews) June 28, 2021