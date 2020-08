Λουκέτο στον ζωολογικό κήπο που έγινε διάσημος λόγω Netflix

Την απόφαση γνωστοποίησε ο τωρινός ιδιοκτήτης του, Jeff Lowe, μέσω Facebook κατηγορώντας την ΜΚΟ PETA (Άνθρωποι για την Ηθική Μεταχείριση των Ζώων - People for the Ethical Treatment of Animals) για «πιέσεις».

Η απόφαση αυτή, μάλιστα, έρχεται λίγο μετά από μία δικαστική απόφαση που ανέφερε ότι ο κήπος όφειλε να δοθεί στην Carole Baskin, ως μέρος μιας συμφωνίας ενός εκατομμυρίου δολαρίων, για τα πνευματικά δικαιώματα του ονόματος.

Αυτό σήμαινε δηλαδή ότι οι τώρα ιδιοκτήτες θα έπρεπε να φύγουν μέσα σε 120 μέρες, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα του BBC.

«Το φαινόμενο Tiger King σίγουρα άλλαξε τη ζωή μας με πολλούς τρόπους. Μας έθεσε στο κέντρο της προσοχής και μας έκανε στόχο πληθώρας ΜΚΟ για τα δικαιώματα των ζώων, αλλά είμαστε προετοιμασμένοι» έγραψε στην ανάρτησή του ο Lowe.

Υπενθυμίζεται ότι ο Jeff Lowe είναι πρώην συνεργάτης του Joe Exotic, ο οποίος εκτίει ποινή φυλάκισης 22 ετών για εμπλοκή σε υπόθεση δολοφονίας και για κακοποίηση ζώων.

Η κόντρα ετών μεταξύ Joe Exotic και Carole Baskin

Η Carole Baskin είναι η γυναίκα που έγινε γνωστή μέσα από τη σειρά του Netflix «Tiger King», αλλά και πολλά ακόμα, μεταξύ των οποίων και οι φήμες ότι σκότωσε τον εκατομμυριούχο σύζυγό της, ενώ ο συμπρωταγωνιστής της, Joe Exotic συνελήφθη με την κατηγορία ότι προσέλαβε άνθρωπο για να τη σκοτώσει.

Οι δύο τους έχουν γίνει διάσημοι παγκοσμίως μέσα από την περίφημη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix, όμως οι δύο πρωταγωνιστές του «Tiger King», που είναι «στα μαχαίρια» εδώ και χρόνια, δεν μπορούν να χαρούν τη δόξα.

Ο Exotic βρέθηκε στη φυλακή διότι κατηγορείται προσέλαβε δολοφόνο για να τη σκοτώσει, ενώ εκείνη ακολουθείται από φήμες που επιμένουν ότι δολοφόνησε τον εκατομμυριούχο σύζυγό της και εξαφάνισε το πτώμα του, ταΐζοντάς το στις τίγρεις.

Ο 57χρονος Exotic, με τα χαρακτηριστικά τιγρέ πουκάμισα, που το 2016 κατέβηκε ως υποψήφιος για πρόεδρος των ΗΠΑ χωρίς αποτέλεσμα, είναι γνωστός ως «βασιλιάς των τίγρεων», καθώς από το 1999 διατηρεί στην Οκλαχόμα τον ζωολογικό κήπο Greater Wynnewood Exotic Animal Park, όπου ανέτρεφε κυρίως τίγρεις αλλά και λιοντάρια, τα οποία ενοικίαζε σαν κατοικίδια.

Ο Exotic κατηγορείται ότι προσπάθησε να προσλάβει δολοφόνο, προσφέροντας 7.350 ευρώ σε έναν άντρα για να πυροβολήσει την Carol, χωρίς να γνωρίζει ότι ο άντρας αυτός ήταν μυστικός πράκτορας της αστυνομίας.

Η Carol από την πλευρά της, διατηρεί κέντρο φροντίδας άγριων ζώων εδώ και χρόνια και καταγγέλλει τον Exotic για κακοποίηση και εκμετάλλευση των τίγρεών του. Μετά την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ άρχισαν να κυκλοφορούν και οι φήμες ότι δολοφόνησε το δεύτερο σύζυγο της και τάιζε με το πτώμα του τις τίγρεις. Πρόκειται για τον εκατομμυριούχο Ντον Λιούις, ο οποίος εξαφανίστηκε τον Αύγουστο του 1997 χωρίς να βρεθούν ποτέ τα ίχνη του.

Η Carol, αφού κληρονόμησε την περιουσία του, παντρεύτηκε τον τρίτο σύζυγο της, Howard Baskin.

