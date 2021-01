Μάγεψε η «Ελληνίδα» εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου

Θετικά σχόλια απέσπασε στο ντεμπούτο της ως εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, η 42χρονη ομογενής Τζεν Ψάκι, που εμφανίστηκε στο πόντιουμ, απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Ήδη, από την είσοδό της στην αίθουσα ενημέρωσης, οι αλλαγές ήταν σαφείς: η Ψάκι φορούσε δύο μάσκες, και υποσχέθηκε ότι θα επαναφέρει την «αλήθεια και τη διαφάνεια» στη σχέση του Λευκού Οίκου με τα ΜΜΕ, ενώ για του λόγου το αληθές, δέχθηκε ερωτήσεις σχεδόν απ’ όλους τους δημοσιογράφους, ακόμη κι από τον ανταποκριτή του Fox News.

Κι αν κάτι τέτοιο άλλοτε δεν είναι είδηση, η τετραετής διακυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έδειξε να αλλάζει τα δεδομένα, με αποτέλεσμα ο Τζο Μπάιντεν να καλείται να επαναφέρει την κανονικότητα, ακόμη και σε στοιχειώδη πράγματα.

«Σέβομαι βαθιά τον ρόλο του ελεύθερου και ανεξάρτητου Τύπου»

Η Τζεν Ψάκι προσέφερε «κλάδο ελιάς» στους δημοσιογράφους, ενώ αναφέρθηκε και στο πώς αντιλαμβάνεται τον ρόλο τους, αλλά και τη μεταξύ τους σχέση.

«Σέβομαι βαθιά τον ρόλο του ελεύθερου και ανεξάρτητου Τύπου» είπε η Ψάκι, μιλώντας εκτός κειμένου και έχοντας μπροστά της ένα βαρύ φάκελο γεμάτο με σημειώσεις. «Έχουμε έναν κοινό στόχο, που είναι να μοιραζόμαστε ακριβείς πληροφορίες με τον αμερικανικό λαό», πρόσθεσε.

Ευγενική, με χιούμορ, η Ψάκι επιχείρησε να δείξει ήδη από την πρώτη της ενημέρωσης τον τόνο της νέας διακυβέρνησης και το πώς θα λειτουργεί η Δυτική Πτέρυγα υπό τη διακυβέρνηση Μπάιντεν. Χωρίς αιχμές και αντιπαραθέσεις, η Ψάκι επιχείρησε να ενημερώσει και να είναι σαφής και συγκεκριμένη στις πληροφορίες που έδινε, σεβόμενη τον θεσμικό ρόλο που έχει αναλάβει.

Πάντως η επιλογή της δεν θεωρείται τυχαία. Η 42χρονη ομογενής είχε εργαστεί ως διευθύντρια επικοινωνίας στον Λευκό Οίκο και εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ κατά την περίοδο της διακυβέρνησης Ομπάμα. Η εμπειρία της εκτιμήθηκε από τον Τζο Μπάιντεν, που θεώρησε ότι βρήκε στο πρόσωπό της το κατάλληλο πρόσωπο για να αναλάβει τη δύσκολη θέση του εκπροσώπου Τύπου.

«Είναι η πρώτη μη περίεργη εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου εδώ και τέσσερα χρόνια» έγραψε στο twitter ο ιστορικός Μάικλ Μπέσκλος. Πολλοί έσπευσαν στο tweet του να σχολιάσουν ότι είναι επαγγελματικά ντυμένη, χωρίς να λείπουν και τα πικρόχολα σχόλια για τους προκατόχους της.

Πολλοί σχολίασαν ότι μπόρεσε να αποφύγει τις ερωτήσεις - «παγίδες» και κατάφερε να δώσει έμφαση σε αυτά που ήθελε. Πάντως δεν έλειψαν κι αυτοί που συμφώνησαν ότι ένα πατροπαράδοτο, ίσως και λίγο βαρετό briefing χωρίς καβγάδες, στοχοποίηση δημοσιογράφων, επιθέσεις χωρίς στοιχεία, δεν είναι απαραίτητα κάτι κακό.

«Δεν είμαι τέρας»

Από την πλευρά της, η Ψάκι δεσμεύτηκε για καθημερινές ενημερώσεις, πλην Σαββατοκύριακων. «Δεν είμαι τέρας» είπε με χιούμορ, ενώ ανέφερε ότι θα επιστρέψουν και οι τακτικές ενημερώσεις των ειδικών υγείας.

Παρά το συναινετικό κλίμα, η νέα εκπρόσωπος Τύπου παραδέχθηκε ότι θα έρθουν και στιγμές αντιπαράθεσης. «Θα έρθουν στιγμές που θα βλέπουμε διαφορετικά τα πράγματα σε αυτό το δωμάτιο. Είναι οκ. Είναι μέρος της Δημοκρατίας» είπε, με πολλούς να θυμούνται τους προκατόχους της, που είτε έβριζαν τους δημοσιογράφους, είτε δεν τους απαντούσαν.

