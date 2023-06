Μάχες Ρώσων στρατιωτών με άντρες του Πριγκόζιν -Στις φλόγες δεξαμενή πετρελαίου

Κλιμακώνεται η ένταση σε πόλεις της Ρωσίας, μετά την εξέγερση της ομάδας Wagner του Πριγκόζιν. Στο «παιχνίδι» φέτρεται να έχει μπει ο ρωσικός στρατός, διεξάγοντας επιχειρήσεις «μάχης» στην περιφέρεια της Βορονέζ, η οποία βρίσκεται στα σύνορα με την Ουκρανία σε απόσταση περίπου 600 χιλιομέτρων νότια της Μόσχας, στο πλαίσιο του καθεστώτος αντιτρομοκρατικής επιχείρησης που επιβλήθηκε, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, μετά την ένοπλη ανταρσία της οργάνωσης μισθοφόρων «Wagner».

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο Twitter, διακρίνεται μια δεξαμενή πετρελαίου έξω από την Βορονέζ, να έχει τυλιχτεί στις φλόγες, σαν αποτέλεσμα των μαχών μεταξύ των αντρών της Wagner και των ρωσικών στρατευμάτων. Αναφορές θέλουν η δεξαμενή να «χτυπήθηκε» από ρωσικό ελικόπτερο, σε μια προσπάθεια της Μόσχας να κόψει τον ανεφοδιασμό της Wagner.

Κλείσιμο

Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες και 30 μονάδες αναπτύχθηκαν στο σημείο, δήλωσε ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Γκούσεφ.

The oil depot in Voronezh was bombed by a helicopter. Whose hands are the work is unknown... pic.twitter.com/6fdOrNxBcK — MAKS 23 👀🇺🇦 (@Maks_NAFO_FELLA) June 24, 2023

<

p>

Oil depot on fire in Voronezh, local Telegram channels report. Eyewitnesses have shared footage which shows a column of black smoke with Novaya-Europe. It’s unclear whether the fire is related to the PMC Wagner’s rebellion. Video: Novaya-Europehttps://t.co/4VQKuxxSCh pic.twitter.com/NzMMb27UYU — Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) June 24, 2023

Νωρίτερα, οι δυνάμεις της Wagner φέρεται να κατέρριψαν ένα αεροσκάφος γενικής χρήσης Antonov AN-24 του ρωσικού στρατού πάνω από τη Βορονέζ.

BREAKING ⚡⚡⚡⚡⚡ UNCONFIRMED INFO 👀 Russian channels report that Wagner shot down a Russian Defense Ministry plane. Voronezh region! pic.twitter.com/7vcIZ8TRnO — MAKS 23 👀🇺🇦 (@Maks_NAFO_FELLA) June 24, 2023

Μάχες γίνονται, σύμφωνα με αναφορές, σε αυτοκινητόδρομους και γέφυρες έξω από την πόλη Βορονέζ. Μάλιστα, κατά πληροφορίες, χτυπήθηκε ένα αυτοκίνητο οικογένειας, με τον άντρα να σκοτώνεται ακαριαία, ενώ η γυναίκα και η κόρη τραυματίστηκαν σοβαρά.

In Boguchar in the Voronezh region, the Russian Guard shot a car with civilians. They thought that it was Wagner. It was a family from Rostov taking their daughter to a competition in Moscow. The man (driver) died immediately, and his wife and daughter were seriously injured. The… pic.twitter.com/98ucmQiZMG — Robert van der Noordaa (@g900ap) June 24, 2023

Την εμπλοκή των ρωσικών δυνάμεων επιβεβαίωσε σε ανάρτησή του στο Telegram ο περιφερειάρχης της Βορονέζ, Αλεξάντερ Γκούσεφ, τονίζοντας πως «στο πλαίσιο της αντιτρομοκρατικής επιχείρησης στο έδαφος της περιφέρειας Βορονέζ, οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας διεξάγουν τις απαραίτητες ενέργειες επιχειρήσεων και μάχης».

Η Βορονέζ βρίσκεται περίπου στα μέσα της διαδρομής μεταξύ Μόσχας και Ροστόφ-ον-Ντον στη νότια Ρωσία, όπου η Wagner δήλωνε νωρίς σήμερα το πρωί ότι έθεσε υπό τον έλεγχό της στρατιωτικές υποδομές. Συγκεκριμένα, απέχει περίπου 600 χιλιόμετρα από τη ρωσική πρωτεύουσα.

Nel video il corrispondente di RT Roman Kosarev riferisce di un'esplosione vicino al quartier generale del distretto militare meridionale a Rostov sul Don. pic.twitter.com/6b7RUyrWgP — Eine kleine Pinzimonie (@bfederico) June 24, 2023

Παράλληλα, ρωσική πηγή ασφαλείας είχε δηλώσει επίσης στο Reuters ότι οι μαχητές της Wagner έθεσαν υπό τον έλεγχό τους στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην πόλη Βορονέζ. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές την πληροφορία αυτή.

Στέλνει στρατό ο Καντίροφ από την Τσετσενία

Ο τσετσενικός στρατός και οι μαχητές της ρωσικής φρουράς έχουν φύγει για τις περιοχές έντασης στη Ρωσία, δήλωσε ο επικεφαλής της Τσετσενίας, Ραμζάν Καντίροφ, στο κανάλι του, στο Telegram.

«Μαχητές του Υπουργείου Άμυνας και της Ρωσικής Φρουράς στην Τσετσενική Δημοκρατία έχουν ήδη φύγει για τις ζώνες έντασης. Θα κάνουμε τα πάντα για να διατηρήσουμε την ενότητα της Ρωσίας και να προστατεύσουμε την κρατική της υπόσταση!», έγραψε ο Καντίροφ.

Ο επικεφαλής της Τσετσενίας τόνισε ότι η εξέγερση πρέπει να κατασταλεί, συντασσόμενος πλήρως με όσα είπε ο Πούτιν στο διάγγελμά του. Ο Καντίροφ χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του Πριγκόζιν ως «μία πισώπλατη μαχαιριά» καλώντας τους Ρώσους στρατιώτες να μην αποδεχτούν οποιεσδήποτε «προκλητικές ενέργειες».

«Και αν απαιτηθούν σκληρά μέτρα, οι Τσετσένοι μαχητές είναι έτοιμοι να τα εφαρμόσουν», κατέληξε.

Κατάληψη του Ροστόφ-ον-Ντον από τη Wagner

Νωρίτερα, στο μεταξύ, κηρύχθηκε αντιτρομοκρατικό καθεστώς σε ολόκληρη τη Μόσχα, ενώ ο Πούτιν απηύθυνε διάγγελμα στον ρωσικό λαό.

The circus of #Rostov is also under control of the Wagnerites. pic.twitter.com/EvLP2fPyNi — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

Ο επικεφαλής της ιδιωτικής εταιρίας μισθοφόρων Wagner και επιστήθιος φίλος του Ρώσου Προέδρου μέχρι πρόσφατα, Γεβγκένι Πριγκόζιν «κήρυξε πόλεμο» από χθες στο Υπουργείο Άμυνας της χώρας, θέτοντας τη σε τροχιά εσωτερικής αποσταθεροποίησης. Αιτία ο ισχυρισμός του ολιγάρχη της Wagner ότι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου προκάλεσαν το θάνατο χιλιάδων στρατιωτών του, ζητώντας αντίποινα.

Άντρες της Βάγκνερ με επικεφαλής τον Πριγκόζιν βρίσκονται ήδη στο Ροστόφ-ον-Ντον από τα ξημερώματα του Σαββάτου, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως έχουν καταλάβει το στρατιωτικό κυβερνείο και το κτίριο του υπουργείου Εσωτερικών της ρωσικής πόλης. Παράλληλα, έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους το στρατιωτικό αεροδρόμιο της πόλης, επιτρέποντας ωστόσο στα αεροσκάφη που προορίζονται για το πεδίο της Ουκρανίας, να αναχωρήσουν.

The Wagner PMCs announced the capture of the headquarters of the Southern Military District, the building of the Ministry of Internal Affairs in Rostov. In short, the city is taken. They are getting ready in Voronezh. pic.twitter.com/E1LccCtqbr — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

Στο πρωινό του μήνυμά, ο Πριγκόζιν δήλωσε μεταξύ άλλων πως «όταν φτάσαμε εδώ, διαπιστώσαμε νέα πράγματα. Έχουν χαθεί πάρα πολλά εδάφη, ο αριθμός των στρατιωτών που έχουν σκοτωθεί, είναι 3 με 4 φορές μεγαλύτερος από αυτόν που μας δίνουν. Ο Γκερασίμοφ το έβαλε στα πόδια όταν μας είδε να πλησιάζουμε στο Ροστόφ. Οι μάχες λαμβάνουν χώρα σε εκείνα τα μέρη όπου η στρατιωτική ηγεσία δίνει ψευδείς πληροφορίες στους μαχητές και ως εκ τούτου σημειώνονται αψιμαχίες. Όταν οι στρατιώτες μας συναντούν, από την Εθνική Φρουρά και την αστυνομία, κουνάνε τα χέρια τους χαρούμενα και πολλοί από αυτούς λένε: "Θέλουμε να πάμε μαζί σας". Υπάρχουν ήδη 60-70 άτομα που έχουν έρθει μαζί μας, αν και έχουμε διανύσει ακόμη μικρή απόσταση. Νομίζω ότι ο μισός στρατός είναι έτοιμος να έρθει μαζί μας».

🚨 Prigozhin issued his first public address from the headquarters of the Southern Military District in Rostov-on-Don, a city with a population of 1.1 million, which Wagner PMC now fully control. English subtitles. pic.twitter.com/SDg4astcaY — Igor Sushko (@igorsushko) June 24, 2023

The Wagner PMCs announced the capture of the headquarters of the Southern Military District, the building of the Ministry of Internal Affairs in Rostov. In short, the city is taken. They are getting ready in Voronezh. pic.twitter.com/E1LccCtqbr — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

Ρώσοι αστυνομικοί περικύκλωσαν το κτίριο της Wagner στην Αγία Πετρούπολη

Εξελίξεις από νωρίς το πρωί του Σαββάτου και στην Αγία Πετρούπολη, καθώς μετά τις κινήσεις της Wagner σε Ροστόφ και Βορόνεζ, δυνάμεις ασφαλείας της Ρωσίας περοκύκλωσαν και απέκλεισαν την πρόσβαση στο κτίριο της οργάνωσης στη ρωσική μεγαλούπολη.

Αρκετοί αστυνομικοί των δυνάμεων επιβολής του νόμου βρέθηκαν στην είσοδο του κτιρίου, το οποίο άνοιξε τις θύρες του τον περσινό Νοέμβρη.

BREAKING: Russian forces are storming the Wagner Group’s headquarters in St. Petersburg pic.twitter.com/KVVXJ7Vnil — Visegrád 24 (@visegrad24) June 24, 2023

Η κατάσταση στην Αγία Πετρούπολη, πάντως, είναι ήρεμη και ελεγχόμενη, σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα και τα ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας συνεχίζουν να λειτουργούν στην πόλη.

According to @rianru , #Russian security operatives have entered the PMC #Wagner Center in St. #Petersburg. Reports say that “many Wagner members have recognized their mistakes and are seeking assistance from authorities to safely return to their bases”. #Russia pic.twitter.com/qsWjh88tDb — Frontline (@Frontlinestory) June 24, 2023

«Η κατάσταση στην Αγία Πετρούπολη είναι ήρεμη και ελεγχόμενη. Ο κυβερνήτης Αλεξάντερ Μπεγκλόφ βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους επικεφαλής των υπηρεσιών επιβολής του νόμου της πόλης», ανέφερε η σχετική ενημέρωση του κυβερνήτη.

Σε ισχύ έκτακτο αντιτρομοκρατικό καθεστώς στη Μόσχα και Βορονέζ

Η Αντιτρομοκρατική Επιτροπή της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι επιβάλλει αντιτρομοκρατικό καθεστώς στη Μόσχα και την ευρύτερη περιοχή της, εν μέσω ανταρσίας από την μισθοφορική οργάνωση Wagner, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA. Παράλληλα, ακυρώθηκαν όλα τα μεγάλα events στη ρωσική πρωτεύουσα.

Security measures have been stepped up in #Moscow. "Security measures have been strengthened in Moscow, all the most important facilities, state authorities and transport infrastructure facilities have been taken under enhanced protection," state-owned news agency TASS reports,… pic.twitter.com/9L732ahN56 — NEXTA (@nexta_tv) June 23, 2023

Ίδιο καθεστώς επιβλήθηκε και στην περιφέρεια Βορονέζ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Σε βίντεο, πάντως, που κυκλοφόρησαν νωρίτερα στα social media, οι δρόμοι εξόδου από τη Βορονέζ προς τη Μόσχα δείχνουν «πηγμένοι», με τους «θορυβημένους» από τις εξελίξεις κατοίκους να εγκαταλείπουν την πόλη. Κάποιες πληροφορίες θέλουν τους μαχητές της Βάγκνγερ να έχουν ήδη καταλάβει και αυτή την πόλη.

Το χρονικό

Οι χθεσινοί ισχυρισμοί Πριγκόζιν προκάλεσαν την παρέμβαση της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας της Ρωσίας FSB, η οποία γνωστοποίησε χθες το βράδυ ότι «νόμιμα και εύλογα έχει ξεκινήσει ποινική διαδικασία» εναντίον του «πολέμαρχου» της Βάγκνερ «για οργάνωση ένοπλης εξέγερσης».

Από πλευράς του, ο Πριγκόζιν ανέφερε ότι έχει αποσύρει τα στρατεύματά του από την Ουκρανία και δήλωσε χαρακτηριστικά – από το Ροστόφ της Ρωσίας- πως «αν κάποιος μπει στο δρόμο μας, θα καταστρέψουμε τα πάντα!».

PHOTOS: Wagner PMC forces in Rostov, Russia#aamajnews pic.twitter.com/5SexiThDiP — Aamaj News English (@aamajnews_EN) June 24, 2023

Σύμφωνα με το Politico, ο ισχυρισμός του ηγέτη της Wagner ότι τα στρατεύματά του μπήκαν στο Ροστόφ δεν μπορεί προσώρας να επαληθευτεί, όμως κατά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένοπλους και καμουφλαρισμένους άνδρες να εισέρχονται στο Ροστόφ-ον-Ντον, το διοικητικό κέντρο της περιοχής του Ροστόφ, και να καταλαμβάνουν κυβερνητικά κτίρια. Από πλευράς του, ο Κυβερνήτης του Ροστόφ προειδοποίησε τους κατοίκους της πόλης να παραμείνουν στα σπίτια τους.

⚡#Prigozhin at the headquarters of the Southern Military District sets conditions for the leadership of the Ministry of Defense. pic.twitter.com/ZeRObBZCIo — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

prrotothema.gr