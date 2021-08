Μαίνονται οι φωτιές στην Τουρκία: Στους οκτώ οι νεκροί (Βίντεο)

Οι παράκτιες τουριστικές περιοχές στην Τουρκία είναι από τις χειρότερα πληττόμενες των πυρκαγιών που μαίνονται για πέμπτη ημέρα.

Κάτοικοι και τουρίστες των θερέτρων στις ανατολικές ακτές της Τουρκίας απομακρύνθηκαν με σκάφη κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ενώ σε ετοιμότητα, ανοιχτά των ακτών, παρέμεναν σκάφη της ακτοφυλακής και του ναυτικού υπό το φόβο ανάγκης εκκενώσεων μεγαλύτερης κλίμακας.

Χαρακτηριστικό του μένους των πύρινων μετώπων είναι το βίντεο του Sky News από το Μπόντρουμ (Αλικαρνασσό) όπου η δημοσιογράφος Άλεξ Κρόφορντ μεταδίδει κυριολεκτικά λίγα μέτρα από τις φλόγες κι ενώ οι άνεμοι πνέουν στην περιοχή ισχυροί

