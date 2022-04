Μακελειό με τουλάχιστον έξι νεκρούς στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι είναι νεκροί σε μακελειό στην πόλη Σακραμέντο της Καλιφόρνια, στις ΗΠΑ, έπειτα από πυροβολισμούς.

Τουλάχιστον άλλοι εννέα τραυματίστηκαν στο επεισόδιο πυροβολισμούς που έγινε στο κέντρο του Σακραμέντο των ΗΠΑ, όπως ανέφερε η τοπική Αστυνομία σε μία ανάρτησή της, στο Twitter.

ADVISORY: 9th St to 13th St is closed between L St & J St as officers investigate a shooting with multiple victims. Conditions unknown at this time. Please avoid the area as a large police presence will remain and the scene remains active. Please follow this thread for updates. pic.twitter.com/lGhUJCnLWe

— Sacramento Police (@SacPolice) April 3, 2022