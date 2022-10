Μακελειό στην Ταϊλάνδη: Επίθεση ενόπλου σε παιδικό σταθμό

Τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μαζικό πυροβολισμό σε παιδικό σταθμό σε επαρχία της βορειοανατολικής Ταϊλάνδης.

Στα θύματα περιλαμβάνονται παιδιά και ενήλικες, ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι ο ένοπλος ήταν πρώην αστυνομικός.

Σύμφωνα με αναφορές τοπικών μέσων ενημέρωσης στο Twitter, μετά το μακελειό ο δράστης αυτοκτόνησε.Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο πυροβολισμός σημειώθηκε στην περιοχή Na Klang, στην επαρχία Nong Bua Lamphu.

Mass #shooting at a #childcare centre in #Thailand’s northeastern province of Nong Bua Lam Phu. Initial reports indicate 38 people killed, mostly children. Police have named a suspect, a 34-year Ex police officer. He’s still on the run. #กราดยิง #กราดยิงหนองบัวลำภู pic.twitter.com/dfsfqebTUk

