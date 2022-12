Μακρόν: Επίθεση για τις «εγγυήσεις ασφαλείας» στον Πούτιν

Η δήλωση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, το Σάββατο, ότι η Δύση θα πρέπει να εξετάσει πώς θα αντιμετωπίσει την ανάγκη της Ρωσίας για εγγυήσεις ασφαλείας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, προκάλεσε έντονες επικρίσεις από ορισμένες πλευρές, απορρίπτοντας την επιλογή να γίνουν παραχωρήσεις στο Κρεμλίνο μετά από σχεδόν 10 μήνες πολέμου.

Σε συνέντευξή του στον γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό TF1, που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, ο Μακρόν δήλωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να προετοιμάσει τη μελλοντική αρχιτεκτονική ασφαλείας της, σημειώνει το Euronews.

«Να δούμε πώς θα δώσουμε εγγυήσεις στην Ρωσία»

«Αυτό σημαίνει ότι ένα από τα ουσιώδη σημεία που πρέπει να αντιμετωπίσουμε – όπως πάντα έλεγε ο πρόεδρος Πούτιν – είναι ο φόβος ότι το ΝΑΤΟ έρχεται μέχρι τις πόρτες του και η ανάπτυξη όπλων που θα μπορούσαν να απειλήσουν τη Ρωσία», δήλωσε ο Μακρόν.

Και προσέθεσε: «Αυτό το ζήτημα θα είναι μέρος των θεμάτων για την ειρήνη, οπότε πρέπει να προετοιμάσουμε τι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε, πώς θα προστατεύσουμε τους συμμάχους και τα κράτη μέλη μας και πώς θα δώσουμε εγγυήσεις στη Ρωσία, την ημέρα που θα επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Έντονες αντιδράσεις

Ο πρώην υπουργός Άμυνας και Εξωτερικών της Λιθουανίας, Linas Linkevicius, κατακεραύνωσε την ιδέα ότι πρέπει να γίνουν παραχωρήσεις προς το Κρεμλίνο.

«Η Ρωσία έχει όλες τις εγγυήσεις ασφαλείας εάν δεν επιτεθεί, δεν προσαρτήσει ή δεν καταλάβει τους γείτονές της», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Linkevicius την Κυριακή.

«Αν κάποιος θέλει να δημιουργήσει μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας, που θα επιτρέπει σε ένα τρομοκρατικό κράτος να συνεχίσει τις μεθόδους εκφοβισμού του, θα πρέπει να το ξανασκεφτεί, αυτό δεν θα πετύχει», τόνισε.

Civilized world needs "security guarantees" from barbaric intentions of post-Putin Russia...It will be possible only after tribunal, conviction of war authors and war criminals, imposition of large-scale reparations and bloody clarification of ru-elites "who is the one to blame?"

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 4, 2022