«Μακρόν, παραιτήσου»: Νέος γύρος άγριων συγκρούσεων στη Γαλλία για το συνταξιοδοτικό

Νέες άγριες συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών σημειώθηκαν για τρίτο συνεχόμενο βράδυ στο Παρίσι, καθώς χιλιάδες άνθρωποι κινητοποιήθηκαν για άλλη μια φορά, οργισμένοι επειδή η κυβέρνηση επιχειρεί να περάσει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού χωρίς ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση.

«Μακρόν, παραιτήσου» και «Ο Μακρόν θα σπάσει, εμείς θα νικήσουμε» ήταν τα συνθήματα που φώναζε το πλήθος στην Πλας ντ’ Ιταλί, στο νότιο Παρίσι. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και συγκρούστηκε με ορισμένες ομάδες διαδηλωτών που πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων.

Οι δημοτικές αρχές απαγόρευσαν τις συγκεντρώσεις στην κεντρική Πλας ντε λα Κονκόρντ και στα γειτονικά Ηλύσια Πεδία σήμερα, έπειτα από δύο συνεχόμενες νύχτες ταραχών στη γαλλική πρωτεύουσα που οδήγησαν σε 61 συλλήψεις.

🇫🇷 Wild demonstration in progress in the streets of Paris from the Place d'Italie. Burned barricades. Already several police charges pic.twitter.com/A9pXS9y99u

