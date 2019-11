Μάντσεστερ: Τεράστια πυρκαγιά σε φοιτητική εστία (Video)

Τεράστια πυρκαγιά ξέσπασε σε φοιτητική εστία στην περιοχή Μπόλτον του Μάντσεστερ, το βράδυ της Παρασκευής, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς, στο εξαώροφο κτίριο, συμμετείχαν τουλάχιστον 40 πυροσβέστες.

Χάρη στην έγκαιρη εκκένωση του κτιρίου, η πυρκαγιά δεν πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Σύμφωνα, πάντως, με αυτόπτες μάρτυρες οι φλόγες εξαπλώνονταν προς τα πάνω με πολύ γρήγορο ρυθμό.

Οι ισχυροί άνεμοι, ακόμη, δημιουργούσαν προβλήματα στο δύσκολο έργο της κατάσβεσης.

Βίντεο από την τρομακτική στιγμή εξάπλωσης της πυρκαγιάς κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα και κόβουν την ανάσα.

My Bolton student accommodation is on fire 😢 i am safe just sad that my belongings are in there! But the main thing is I’m out and I’m safe ❤️@MENnewsdesk pic.twitter.com/BmTb3CowgO

— 𝓢𝓱𝓪𝓷𝓷𝓸𝓷 𝓟𝓪𝓻𝓴𝓮𝓻🍑 (@Shanparker97) November 15, 2019