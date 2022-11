Μαριούπολη: Μια απέραντη έκταση με ερείπια

Εικόνα απόλυτης καταστροφής παρουσιάζει η χαλυβουργία «Αζοφστάλ» κοντά στη Μαριούπολη σχεδόν ένα εξάμηνο μετά τη μάχη που έληξε με την κατάληψη του εργοστασίου από τις ρωσικές δυνάμεις.

Το βίντεο που ετοίμασαν κάτοικοι της σήμερα υπό ρωσική κατοχή πόλης δείχνει μια τραγική εικόνα ερειπίων και εγκατάληψης.

Residents of Russian-occupied Mariupol have shown how the city's Azovstal steel mill and the area around the enterprise look now. pic.twitter.com/cguPdYTbHX

— The New Voice of Ukraine (@NewVoiceUkraine) November 24, 2022