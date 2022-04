Μαριούπολη: «Οι Ρώσοι ξεθάβουν πτώματα» λένε οι τοπικές αρχές

Ανατριχίλα προκαλούν ανεπιβεβαίωτες - ακόμη - πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες Ρώσοι στρατιώτες ξεθάβουν σορούς στη Μαριούπολη για να κρύψουν το μέγεθος της φρίκης που προκάλεσαν.

Σύμφωνα με αναφορές του δημοτικού συμβουλίου της πόλης, στο Telegram, οι Ρώσοι δεν αφήνουν τους κατοίκους να θάβουν ανθρώπους που σκοτώθηκαν, ενώ καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να μην μπορεί να υπολογιστεί ο ακριβής αριθμός των νεκρών.

Το BBC, που ανέδειξε το στοιχείο αυτό, δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς των αρχών της Μαριούπολης. Ωστόσο, ο δήμαρχος της πόλης, Βαντίμ Μποϊτσένκο, δεν διέψευσε τις πληροφορίες.

«Οι Ρώσοι δεν θέλουν να φαίνονται τα σώματα αμάχων που σκοτώθηκαν από εχθρικά όπλα» λέει ο δήμαρχος της Μαριούπολης.

"The Ukrainian army maintains control of the city. The enemy cannot take #Mariupol. The enemy can seize the land on which Mariupol was, but there is no more Mariupol. The city of Mariupol has been razed to the ground by the #Russian Federation," the governor of the city told CNN. pic.twitter.com/LEZFSli7sj

— NEXTA (@nexta_tv) April 15, 2022