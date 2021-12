Μασκοφόρος με βαλλίστρα απειλεί να σκοτώσει την Ελισάβετ (βίντεο)

Το γύρο των βρετανικών ΜΜΕ κάνει ένα βίντεο που δείχνει έναν άνδρα με βαλλίστρα να απειλεί να δολοφονήσει την βασίλισσα Ελισάβετ.

Το υλικό που περιήλθε στην κατοχή της The Sun δείχνει τον άνδρα, που θεωρείται ότι είναι ο συλληφθείς ύποπτος που προσπάθησε να σκαρφαλώσει τον αγκαθωτό φράχτη στο κάστρο Γουίνδσορ πριν λίγες ημέρες, να κρατάει ένα μαύρο τόξο και να χρησιμοποιεί παραμορφωμένη φωνή καθώς εκτοξεύει τις απειλές του κατά της βασίλισσας κοιτώντας την κάμερα.

Ο Jaswant Singh Chail ανέβασε το προηχογραφημένο βίντεο στο Snapchat στις 8:06 π.μ. την ημέρα των Χριστουγέννων, 24 λεπτά πριν από τη σύλληψη ενός άνδρα από την αστυνομία μέσα στους χώρους του Κάστρου του Γουίνδσορ.

Γνωστός στους φίλους του ως Jas, χρησιμοποίησε ένα φίλτρο για να παραμορφώσει τη φωνή του και φορούσε ένα φούτερ με κουκούλα και μάσκα - μια στολή που πιστεύεται ότι είναι εμπνευσμένη από τον Πόλεμο των Άστρων.

Το μήνυμα απειλή στην βασίλισσα Ελισάβετ

Στο μήνυμά του ακούγεται να λέει: «Λυπάμαι. Λυπάμαι για ό,τι έχω κάνει και για ό,τι θα κάνω. Θα επιχειρήσω να δολοφονήσω την Ελισάβετ, τη βασίλισσα της βασιλικής οικογένειας. Πρόκειται για εκδίκηση για όσους έχασαν τη ζωή τους στη σφαγή του 1919 στο Jallianwala Bagh.

🚨🚨🚨 | BREAKING: Chilling footage of the alleged Crosbow man who broke into Windsor threatening to kill the Queen

Via @TheSun pic.twitter.com/d655TIzqPo

