Με χτύπημα στην Αθήνα απειλεί ο Ερντογάν

Ο Τούρκος πρόεδρος, δεν σταματά τις προκλήσεις και τις ακραίες επιθέσεις εις βάρος της Ελλάδας. Αυτή τη φορά, απειλεί να χτυπήσει την Αθήνα με τις ρουκέτες TAYFUN, παρότι προσπαθεί να παρουσιαστεί ως αυτόκλητος διαμεσολαβητής μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, αφού την Κυριακή είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε δήλωση του, όπως δημοσιεύει ο Τούρκος δημοσιογράφος, Ragip Soylu, είπε πως,«η Ελλάδα φοβάται τις ρουκέτες μας. Λένε ότι οι ρουκέτες TAYFUN θα χτυπήσουν την Αθήνα, θα το κάνουν, εκτός αν κάτσουν ήσυχα».

Erdogan: "Greece is afraid of our missiles. They say that the TAYFUN missile will hit Athens, it will, unless you stay calm."

