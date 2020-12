Μεγάλες απώλειες του 2020: Από τον Κόμπι Μπράιαντ στον Μαραντόνα

26 Φεβρουαρίου. Την τελευταία του πνοή μετά από ημέρες νοσηλείας άφησε ο ηθοποιός, Κώστας Βουτσάς, σε ηλικία 88 ετών. O ηθοποιός, παιδί προσφυγικής οικογένειας, γεννήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 1931 στο Βύρωνα.Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Μακεδονικού Ωδείου, απ' όπου αποφοίτησε το 1953 και αρχικά έλαβε μέρος σε μπουλούκια. Συμμετείχε σε πολλές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, και έγινε ένας από τους πιο αγαπημένους Έλληνες ηθοποιούς. Ξεχώρισε με τη σπιρτάδα και το χιούμορ του, ενώ οι ατάκες των ρόλων που υποδύθηκε έχουν μείνει αλησμόνητες.

Υπήρξε σύζυγος της ηθοποιού και χορεύτριας Έρρικας Μπρόγερ, με την οποία απέκτησε μια κόρη, τη Σάντρα. Έχει άλλες δύο κόρες από τον δεύτερο γάμο του, με τη Θεανώ Παπασπύρου, τη Θεοδώρα και τη Νικολέτα. Το 2015, ο Κώστας Βουτσάς έκανε σχέση με την ηθοποιό, Αλίκη Κατσαβού, με την οποία παντρεύτηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2016 και στις 23 Ιουλίου του ίδιου έτους απέκτησαν ένα γιο, το Φοίβο.

28 Φεβρουαρίου. Η πολυαγαπημένη παιδική συγγραφέας Άλκη Ζέη, ο άνθρωπος που έκανε εκατομμύρια παιδιά, εφήβους και ενήλικες να αγαπήσουν τα βιβλία άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 97 ετών. Η Ζέη σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών και στο Κινηματογραφικό Ινστιτούτο της Μόσχας. Από το 1954 έως το 1964 έζησε σαν πολιτική πρόσφυγας στη Σοβιετική Ένωση. Το 1964 επιστρέφει οικογενειακώς στην Ελλάδα, για να ξαναφύγουν πάλι όλοι μαζί με τον ερχομό της Χούντας το 1967. Αυτήν τη φορά ο τόπος διαμονής τους είναι η Γαλλία, και συγκεκριμένα το Παρίσι, απ’ όπου επιστρέφουν μετά τη δικτατορία. Πρέσβειρα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας στο εξωτερικό, καθώς το σύνολο του έργου της είναι μεταφρασμένο σε περισσότερες από 20 γλώσσες, τα έργα της εμπνέονταν από προσωπικές της εμπειρίες, παράλληλα με ιστορικά γεγονότα.

Το πρώτο της μυθιστόρημα, το αυτοβιογραφικό «Το καπλάνι της βιτρίνας», γράφτηκε το 1963 ενώ ήταν στη Μόσχα, με συνεχείς επανεκδόσεις και αναρίθμητες μεταφράσεις και διακρίσεις στο εξωτερικό. Αποτελεί έργο-σταθμό στην ελληνική παιδική λογοτεχνία, όντας το πρώτο ίσως παιδικό βιβλίο με πολιτικές αναφορές, πιο συγκεκριμένα στη δικτατορία του Ιωάννη Μεταξά.

13 Μαρτίου. Την τελευταία του πνοή άφησε ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Φίλιππος Πετσάλνικος, σε ηλικία 70 ετών, μετά από μάχη μηνών με τον καρκίνο. Γεννήθηκε στο Μαυροχώρι Καστοριάς στις 1/12/1950 από γονείς αγρότες. Τελείωσε το Γυμνάσιο Καστοριάς. Σπούδασε Νομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, απ’ όπου αποφοίτησε με άριστα. Συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Βόννης Γερμανίας. Για τη χρηματοδότηση των σπουδών του εργάσθηκε ως εργάτης σε εργοστάσια. Στο Πανεπιστήμιο Βόννης παρακολούθησε, επίσης, Οικονομικές Επιστήμες και εργάσθηκε ως Επιστημονικός Συνεργάτης.

20 Μαρτίου. Σε ηλικία 74 ετών έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Πάνος Χατζηκουτσέλης. Ο Πάνος Χατζηκουτσέλης γεννήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 1945. Είχε έναν αδερφό, τον Γιώργο Λώζο, επίσης ηθοποιό. Έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην τηλεόραση, στην σειρά «Αναδυόμενη», το 1978 από την ΥΕΝΕΔ. Συνέχισε την πορεία του στην τηλεόραση ως ένας εξαιρετικός καρατερίστας, σε εμβληματικές παραγωγές, όπως «Μαντάμ Σουσού», «Η ζωή του Αττίκ», φτάνοντας στο 1996. Εκεί μπήκε στην καρδιά όλων, ενσαρκώνοντας τον «Παπαπέτρου» στην σειρά «Εκείνες και Εγώ», στο πλάι του Γιάννη Μπέζου.

24 Μαρτίου. Πένθος σκεπάζει το μικρό γαλατικό χωριό καθώς ο Αλμπέρ Ουντερζό (Albert Uderzo), ο σχεδιαστής και δημιουργός μαζί με τον Ρενέ Γκοσινί (René Goscinny) του Αστερίξ, πέθανε σε ηλικία 92 ετών. «Ο Αλμπέρ Ουντερζό πέθανε στο ύπνο του στο σπίτι του στο Νεγί από καρδιακή προσβολή που δεν είχε σχέση με τον κορωνοϊό. Ήταν πολύ κουρασμένος τις τελευταίες εβδομάδες», εξήγησε πρόσωπο της οικογένειάς του. Γεννημένος από Ιταλούς μετανάστες, ο Ουντερζό αποσύρθηκε από τη σκιτσογραφία στο 2011.

30 Μαρτίου. Πέθανε σε ηλικία 98 ετών ο μεγάλος αγωνιστής της Αριστεράς, Μανώλης Γλέζος. Ο Μανώλης Γλέζος νοσηλευόταν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο όπου και κατέληξε από καρδιακή ανεπάρκεια. Εμβληματική μορφή της Αριστεράς αλλά και της αντίστασης κατά των ναζί κατακτητών, ο Μανώλης Γλέζος κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής δίνει το «παρών» στην αντίσταση του λαού μας μέσα από τις τάξεις της ΟΚΝΕ, του ΕΑΜ Νέων και της ΕΠΟΝ, με αποτέλεσμα να υποστεί φυλακίσεις, βασανιστήρια και διώξεις. Όμως, η πλέον τολμηρή ενέργεια ήταν εκείνη της νύχτας της 30ής προς την 31η Μαΐου 1941, όταν μαζί με τον Απόστολο Σάντα, σκαρφάλωσαν στα βράχια της Ακρόπολης, κατέβασαν από εκεί το μισητό σύμβολο του κατακτητή, τη σβάστικα, με μοναδικά τους «όπλα», ένα φαναράκι και ένα σουγιά. Ακολουθεί η Απελευθέρωση και η δραστηριοποίηση του Μανώλη Γλέζου, διαδοχικά μέσα από τις τάξεις του ΚΚΕ και της ΕΔΑ, αλλά και η ενασχόλησή του με το δημοσιογραφικό επάγγελμα, σε διευθυντικές θέσεις πρώτα στο «Ριζοσπάστη» αμέσως μετά την απελευθέρωση, και μια δεκαετία αργότερα, στην «Αυγή». Στις εκλογές της 9ης Σεπτεμβρίου 1951, παρότι φυλακισμένος, εκλέχθηκε βουλευτής Αθηνών με την ΕΔΑ. Με την εκδήλωση του στρατιωτικού πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου, ο Μ. Γλέζος συλλαμβάνεται μαζί με άλλους πολιτικούς ηγέτες και ακολουθούν φυλακίσεις σε Γουδή, Πικέρμι, Γενική Ασφάλεια, Γυάρο, Παρθένι Λέρου, Ωρωπό, από όπου αποφυλακίζεται το 1971. Επανέρχεται στην κεντρική πολιτική σκηνή το 2012, όταν στις διπλές εκλογές της 6ης Μαΐου και της 17ης Ιουνίου εκλέγεται βουλευτής Επικρατείας με το ΣΥΡΙΖΑ. Με το ίδιο κόμμα εξελέγη ευρωβουλευτής στις ευρωεκλογές της 25ης Μαΐου 2014.

3 Απριλίου. Πέθανε σε ηλικία 81 ετών ο θρύλος της σόουλ μουσικής, Bill Withers, ο ερμηνευτής επιτυχιών όπως του «Ain't No Sunshine» και «Lean On Me», από επιπλοκές καρδιακής νόσου. Ο καλλιτέχνης κυκλοφόρησε εννέα δίσκους –οι περισσότεροι εκ των οποίων ηχογραφήθηκαν τη δεκαετία του 1970– με πρώτο το άλμπουμ Just As I Am, που περιλάμβανε τη μεγάλη επιτυχία Ain’t No Sunshine.

11 Απριλίου. Απεβίωσε σε ηλικία 79 ετών, ο συγγραφέας, ποιητής, αντιστασιακός και πολιτικός της αριστεράς Περικλής Κοροβέσης. Μέσα από το βιβλίο του, «Ανθρωποφύλακες», έκανε γνωστό σε όλο τον κόσμο ότι η χούντα κάνει βασανιστήρια κατά των αντιπάλων της. Πολυγραφότατος και πολιτικά δραστήριος μέχρι την τελευταία στιγμή, πέθανε σε νοσοκομείο της Αθήνας

16 Απριλίου. Τη μάχη με τον κορωνοϊό έχασε, σε ηλικία 70 ετών, ο διάσημος Χιλιανός συγγραφέας Λουίς Σεπούλβεδα, ο οποίος τα τελευταία χρόνια διέμενε στη βόρεια Ισπανία. Ήταν συγγραφέας, σκηνοθέτης, δημοσιογράφος και πολιτικός ακτιβιστής. Τα πιο γνωστά βιβλία του είναι: «Ο κόσμος του τέλους του κόσμου» (1989), «Όνομα ταυρομάχου» (1994), «Patagonia express» (1995), «Η ιστορία του γάτου που έμαθε σ' ένα γλάρο να πετάει» (1996), «Το ημερολόγιο ενός ευαίσθητου killer» (1996), «Hot Line, Γιακαρέ» (1997), «Η τρέλα του Πινοσέτ» (2002), «Τα χειρότερα παραμύθια των αδελφών Γκριμ» (2004), «Η δύναμη των ονείρων» (2006).

17 Απριλίου. Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο Κριστόφ, ερμηνευτής των μεγάλων επιτυχιών «Aline» και «Oh! Mon Amour» και ένας από τους πιο σημαντικούς ερμηνευτές της γαλλικής μουσικής σκηνής. Ο δημιουργός, συνθέτης και ερμηνευτής κατείχε μια μοναδική θέση στο γαλλικό τραγούδι. Ο μουσικός που δεν σταματούσε να πειραματίζεται ήταν ιδιαίτερα σεβαστός από τη νέα γενιά.

8 Μαΐου. Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 78 ετών ο πρώην βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Κρεμαστινός. O Δημήτριος Θ. Κρεμαστινός διετέλεσε υπουργός σε κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, βουλευτής Δωδεκανήσου με το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Επίσης, ομότιμος καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, διευθυντής του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας, εκλεγμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών, πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας, διευθυντής Καρδιολογικών Κλινικών σε μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής. Ήταν παντρεμένος με την καθηγήτρια Δημόσιας Υγείας Τζένη Κουρέα.

9 Μαΐου. Ο Λιτλ Ρίτσαρντ, ένας από τους πρωτοπόρους του αμερικανικού ροκ εν ρολ, γνωστός για τραγούδια όπως το "Tutti Frutti" και το "Long Tall Sally" και την ξέφρενη παρουσία του πάνω στη σκηνή, πέθανε σε ηλικία 87 ετών. Ο Λιτλ Ρίτσαρντ, ή Ρίτσαρντ Ουέιν Πένιμαν όπως ήταν το πραγματικό όνομά του, σφράγισε μια εποχή με το "Tutti Frutti" που έκανε τον γύρο το κόσμου. Προερχόμενος από το R&B, συνέβαλε στα χρόνια του 1950, όπως και άλλοι μαύροι καλλιτέχνες όπως ο Τσακ Μπέρι ή ο Φατς Ντόμινο, στην ανάδυση ενός νέου είδους, του ροκ εν ρολ.

18 Μαΐου. Πέθανε σε ηλικία 94 ετών ο τελευταίος γίγαντας του γαλλικού σινεμά, ο ηθοποιός Μισέλ Πικολί. Ίσως ο πιο γνωστός από τους Γάλλους ηθοποιούς του 20ού αιώνα, ο Μισέλ Πικολί είχε πρωταγωνιστήσει σε ταινίες σκηνοθετών όπως ο Λουίς Μπουνιουέλ, ο Μάρκο Φερέρι, ο Κώστας Γαβράς, ο Κλοντ Λελούς, ο Νάνι Μορέτι, ο Ζακ Ριβέτ, ο Άλφρεντ Χίτσκοκ, ο Ζαν-Λυκ Γκοντάρ, ο Αλέν Ρενέ και ο Θόδωρος Αγγελόπουλος.

Έχει κερδίσει το βραβείο καλύτερου ηθοποιού στο φεστιβάλ των Καννών (1980) και την Αργυρή Άρκτο καλύτερου ηθοποιού στο Φεστιβάλ του Βερολίνου από κοινού με τον Στέλαν Σκάρσγκαρντ (1982).

2 Ιουνίου. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η συγγραφέας Αμαλία Μεγαπάνου, η γυναίκα που ταύτισε τη ζωή της με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Η Αμαλία Μεγαπάνου είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1929 και ήταν κόρη του Αναστάσιου Κανελλόπουλου, αδερφού του πολιτικού και φιλοσόφου Παναγιώτη Κανελλόπουλου. Η γνωριμία της με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή δημιουργήθηκε μέσω των πολιτικών σαλονιών και ο γάμος τους ήρθε το 1951. Μια συμβίωση δύο διαφορετικών ανθρώπων αλλά κατά πολλούς και δύο διαφορετικών κόσμων. Η Αμαλία ήταν ευγενής και διακριτική, εκείνος νευρικός και ηγέτης. Η Μεγαπάνου τον ακολούθησε και στην εξορία του στο Παρίσι τη δεκαετία του ΄60. Η σχέση τους όμως κράτησε μέχρι το 1972, όταν και αποφάσισε να πάρει διαζύγιο. Αιτία ήταν η δύσκολη συμβίωση, την οποία παραδέχτηκε και ο ίδιος ο Καραμανλής. Με δωρεά της η Μεγαπάνου παραχώρησε τη συλλογή του πατέρα της, Αναστασίου Κανελλόπουλου, στο Ίδρυμα Κωνσταντίνος Καραμανλής. Μετά το διαζύγιό της με τον Καραμανλή παντρεύτηκε, στις 17 Μαΐου 1973, τον μαιευτήρα Επαμεινώνδα Μεγαπάνο, του οποίου το όνομα πήρε και χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια της συγγραφικής της καριέρας. Μερικοί από τους τίτλους των βιβλίων της ήταν οι: «Το παιδί της μάνας μου», «Η ξύπνια χελώνα», «Διάλογος με την Άννα», «Το μαύρο ταξί», «Η γκρίζα πέτρα».

19 Ιουνίου. Σε ηλικία 63 ετών έφυγε από τη ζωή ο κιθαρίστας Νίκος Σπυρόπουλος, ο οποίος μαζί με τον αδελφό του, Βασίλη, είχαν ιδρύσει το 1977 ένα από τα σπουδαιότερα ροκ συγκροτήματα στην Ελλάδα, τη «Σπυριδούλα». Στο συγκρότημα «Σπυριδούλα» οι Βασίλης και Νίκος Σπυρόπουλος έπαιζαν κιθάρα, πλαισιωμένοι από τους Αντρέα Μουζακίτη (ντραμς), το Μάκη Μπλαζή (μπάσο) και τους Κώστα Κουρεμένο και Γιώργο Κοτσμανίδη στα φωνητικά. Οι «Σπυριδούλα» ξεκίνησαν συναυλίες όπου έπαιζαν κατά κύριο λόγο διασκευές από Rolling Stones, Lou Reed, Velvet Underground καθώς και μπλουζ και γρήγορα τράβηξε το ενδιαφέρον του σχετικού κοινού Το 1978 είχαν ήδη αποχωρήσει οι Κουρεμένος, Κοτσμανίδης και Μπλαζής, με τον τελευταίο να αντικαθίσταται από τον Τόλη Μαστρόκαλο ενώ λίγο μετά ο Μουζακίτης αντικαταστάθηκε από τον Τάσο Φωτοδήμο.

23 Ιουνίου. Σε ηλικία 81 ετών, πεθαίνει ο παλαίμαχος προπονητής, Νίκος Αλέφαντος. Υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες του ελληνικού ποδοσφαίρου, που έγραψε τη δική του διαδρομή στα γήπεδα. Ο Νίκος Αλέφαντος γεννήθηκε στις 3 Ιανουαρίου του 1939 στην Αθήνα και μεγάλωσε στα Εξάρχεια, όπου διέμενε έως το θάνατό του. Αγωνιζόταν στη θέση του μεσοκυνηγού και ξεκίνησε το ποδόσφαιρο σε μικρή ηλικία από τον Αστέρα Εξαρχείων στη συνοικία του. Από τα 30 του αποφάσισε να σταματήσει το ποδόσφαιρο και να ασχοληθεί με την προπονητική. Το 1969 ανέλαβε την ομάδα της γειτονιάς του, τον Αστέρα Εξαρχείων, δουλεύοντας σε πάρα πολλές ομάδες στην καριέρα του. Μεταξύ των οποίων και ο Ολυμπιακός τον οποίο ανέλαβε τρεις φορές (1983, 1994 και 2004) χωρίς να καταφέρει να κατακτήσει κάποιον τίτλο. Ξεχωριστό κεφάλαιο στην προπονητική πορεία του Νίκου Αλέφαντου ήταν οι τρεις θητείες που είχε στον πάγκο του ΟΣΦΠ, της ομάδας που υποστηρίζει οπαδικά.

6 Ιουλίου. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών ο διάσημος Ιταλός συνθέτης και ενορχηστρωτής Ένιο Μορικόνε, ο οποίος «έντυσε» με τη μουσική του μερικά από τα πλέον εμβληματικά έργα της έβδομης τέχνης. Γεννημένος το 1928, ο Ιταλός συνθέτης, ενορχηστρωτής, μαέστρος και πρώην τρομπετίστας έχει γράψει μουσική για περισσότερες από 500 ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, καθώς και σύγχρονα έργα κλασσικής μουσικής.

31 Ιουλίου. Πέθανε, σε ηλικία 76 ετών, ο Βρετανός κινηματογραφιστής 'Αλαν Πάρκερ έπειτα από μακρά ασθένεια. Ο σκηνοθέτης υπήρξε δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ ο ίδιος, ενώ έχει λάβει αρκετά βραβεία για το έργο του. Οι μεγάλου μήκους ταινίες του έχουν κερδίσει 19 βραβεία BAFTA, 10 Χρυσές Σφαίρες και 10 Όσκαρ. Γνωστότερη και σπουδαιότερη ταινία του, ήταν το "Εξπρές του μεσονυχτίου".

6 Αυγούστου. Πέθανε, σε ηλικία 92 ετών, ο αδελφός του Ανδρέα Παπανδρέου, Γιώργος. Ετεροθαλής αδερφός του Ανδρέα Παπανδρέου και θείος του πρώην πρωθυπουργού, ο Γιώργος Γ. Παπανδρέου γεννήθηκε το 1928. Υπήρξε γιος του «Γέρου της Δημοκρατίας» από τον γάμο του με τη σπουδαία ηθοποιό του θεάτρου, Κυβέλη. Σπούδασε στο Παρίσι ενώ ασχολήθηκε και με τη φωτογραφία. Το 2000 παντρεύτηκε την ηθοποιό Μαρία Σόκαλη με την οποία χώρισε τρία χρόνια αργότερα. Ο Γεώργιος Παπανδρέου υπήρξε και ιδρυτής πολιτικού κόμματος με τον τίτλο «Κέντρο: Δημοκρατικό Κόμμα Ελλάδος», με το οποίο έλαβε μέρος και στις εκλογές του 1990 και πήρε 37 ψήφους. Στην συνέχεια συνεργάστηκε με τον Βασίλη Λεβέντη στη δημιουργία της Ένωσης Κεντρώων. Τα τελευταία χρόνια ζούσε σε οίκο ευγηρίας αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα υγείας.

24 Αυγούστου. Πέθανε, σε ηλικία 79 ετών, ο Γιάννης Πουλόπουλος, ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ερμηνευτές και μια φωνή που έχει ταυτιστεί με ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ελληνικής δισκογραφίας. Ο Γιάννης Πουλόπουλος γεννήθηκε στις 29 Ιουνίου του 1941 στην Καρδαμύλη Μεσσηνίας, στην περιοχή της Μάνης. Στην καριέρα του ερμήνευσε τραγούδια που θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στις μνήμες μας.

29 Αυγούστου. Πέθανε σε ηλικία 43 ετών ο ηθοποιός Chadwick Boseman που έγινε ευρύτερα γνωστός από τη συμμετοχή του στην ταινία της Marvel, με τίτλο «Black Panther». Ο Boseman πάλευε με τον καρκίνο το τελευταίο διάστημα, από τον οποίο και νικήθηκε, αφήνοντας την τελευταία του πνοή με την οικογένειά του να γνωστοποιεί την απώλειά του μέσω Twitter.

6 Οκτωβρίου. Πέθανε, σε ηλικία 65 ετών ο σπουδαίος κιθαρίστας Έντι Βαν Άλεν, μετά από μάχη που έδινε επί σχεδόν 20 χρόνια με τον καρκίνο.

28 Οκτωβρίου. Πεθαίνει, σε ηλικία 83 ετών, ο δημοσιογράφος, οικονομολόγος και πολιτικός Πέτρος Κουναλάκης. Στα νεανικά του χρόνια υπήρξε μέλος της ΕΔΑ και του ΚΚΕ και συμμετείχε στον αντιδικτατορικό αγώνα ως υπεύθυνος του Πατριωτικού Μετώπου Δυτικής Ευρώπης. Ο Πέτρος Κουναλάκης υπήρξε, επίσης, στέλεχος του ΚΚΕ Εσωτερικού και βουλευτής του Συνασπισμού. Από την πρώτη στιγμή έδωσε τη μάχη για την ανανέωση της αριστεράς με τόλμη και γενναιότητα στην πολιτική του σκέψη, ενώ πίστευε στην συνεργασία και συνεννόηση των προοδευτικών δυνάμεων.

31 Οκτωβρίου. Θλίψη στους κινηματογραφόφιλους ανά τον κόσμο προκαλεί ο θάνατος του σπουδαίου ηθοποιού, Σον Κόνερι, τον οποίο έκανε γνωστό η οικογένειά του. Ο Σον Κόνερι, που έγινε αρχικά διάσημος ως ο πρώτος ηθοποιός που ερμήνευσε το ρόλο του Τζέιμς Μποντ, πέθανε ήσυχα στον ύπνο του, ενώ βρισκόταν στις Μπαχάμες, ύστερα από «αδιαθεσία μερικών ημερών», όπως γνωστοποίησε ο γιος του ηθοποιού. Το 1987 κέρδισε το Όσκαρ Β' Ανδρικού ρόλου στην ταινία Οι Αδιάφθοροι (The Untouchables). Τον Ιούλιο του 2000 χρίστηκε ιππότης από τη βασίλισσα Ελισάβετ Β'. Τον περασμένο Αύγουστο είχε γιορτάσει τα 90ά του γενέθλια.

11 Νοεμβρίου. Την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 82 ετών, άφησε ο ηθοποιός Χρήστος Ζορμπάς. Ο Χρήστος Ζορμπάς είχε στο ενεργητικό του πάνω από 50 ταινίες, πολλές από τις οποίες απέσπασαν βραβεία. Μεταξύ αυτών, «Οι σιλουέτες» του Κωστή Ζώη, «Ανοιχτή επιστολή» του Γιώργου Σταμπουλόπουλου, «Το κορίτσι του 17» του Πέτρου Λύκα, η «Ορέστεια» του Βασίλη Φωτόπουλου, «Βυζαντινή Ραψωδία» του Γιώργου Σκαλενάκη, «Η Ευδοκία» του Αλέξη Δαμιανού αλλά και η «Κάθοδος των 9» του Χρήστου Σιοπαχά, που βραβεύτηκε στο φεστιβάλ της Μόσχας. Πήρε επίσης μέρος σε πολλές θεατρικές παραστάσεις που άφησαν εποχή, όπως οι «Άνθρωποι και ποντίκια», «Τσάι και συμπάθεια», «Οιδίποδας τύραννος», ενώ έβαλε τη σφραγίδα του και σε επιτυχημένες τηλεοπτικές παραγωγές, όπως «Μεθοριακός σταθμός», «Η Γειτονιά μας», «Ανατολικός Άνεμος», «Ο θάνατος του Τιμόθεου Κώνστα» κ.α., ενώ είχε παίξει και στην «Όπερα της πεντάρας» του Μπρεχτ, που παρουσιάστηκε το 1975 στο θέατρο «Κάππα», σε σκηνοθεσία Ζυλ Ντασσέν, με πρωταγωνιστές τη Μελίνα Μερκούρη και τον Νίκο Κούρκουλο.

25 Νοεμβρίου. Σοκ σε ολόκληρο τον κόσμο προκαλεί η είδηση ότι ο Ντιέγκο Μαραντόνα πέθανε από ανακοπή καρδιάς. Ο Ντιεγκίτο έχει μείνει στην ιστορία ως ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών.Συνολικά, έχει αγωνιστεί στους Αρχεντίνος Τζούνιορς, Μπόκα Τζούνιορς, Μπαρτσελόνα, Νάπολι, Σεβίλλη και στο τέλος της καριέρας του, στη Νιούελς Ολντ Μπόις και τελικά μετά από παύση ενός έτους από το ποδόσφαιρο έκλεισε την καριέρα του στην αγαπημένη του Μπόκα Τζούνιορς το 1997. Τα πιο ένδοξα ποδοσφαιρικά του χρόνια τα πέρασε στη Νάπολι, όπου κέρδισε τίτλους και διακρίσεις. Στην καριέρα του με την Εθνική Αργεντινής, σκόραρε 34 τέρματα σε 91 εμφανίσεις.

3 Δεκεμβρίου. Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Βαλερί Ζισκάρ ντ΄ Εστέν, πέθανε σε ηλικία 94 ετών από κορωνοϊό.

20 Δεκεμβρίου. Πέθανε ο ηθοποιός Σπύρος Μισθός μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο. Ο Σπύρος Μισθός έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από την τηλεοπτική σειρά «Καλημέρα Ζωή» του Νίκου Φώσκολου, στην οποία υποδυόταν το ρόλο του αστυνόμου Βεργίτση.

29 Δεκεμβρίου. Πεθαίνει σε ηλικία 92 ετών ένας από τους σπουδαιότερους σχεδιαστές μόδας όλων των εποχών, ο Πιέρ Καρντέν.

cnn.gr