Μεγάλη έκρηξη σε εργοστάσιο χρωμάτων στην Τουρκία

Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε εργοστάσιο χρωμάτων στην Τούζλα, στη βιομηχανική περιοχή της Κωνσταντινούπολης, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι εννέα.

Της έκρηξης είχε προηγηθεί πυρκαγιά, που ξεκίνησε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ενώ ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Τούζλα ήταν εκείνος που έκανε γνωστό τον αριθμό των θυμάτων.

Δείτε σε βίντεο τη στιγμή της έκρηξης, μετά την πυρκαγιά

A large explosion occurred in a facility in Istanbul's Orhanl Industrial Estate in the Tuzla neighborhood. The sounds of the explosion were heard throughout Istanbul.#Explosion #Turkey #accident pic.twitter.com/O9KDE0jl7J

Video credit to @abdurra29587359

— The Istanbul Chronicle (@theIstChronicle) April 29, 2022