Μεγάλη έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη -Αναφορές για νεκρούς (VID)

Μεγάλη έκρηξη στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης σημειώθηκε λίγο πριν τις 3:30 το μεσημέρι, προκαλώντας πανικό στους πολίτες και συναγερμό στις τουρκικές αρχές.

Οι πρώτες εικόνες δείχνουν κόσμος να τρέχει να απομακρυνθεί από το σημείο της έκρηξης, καθώς και μεγάλο αριθμό πυροσβεστικών οχημάτων να σπεύδει προς την περιοχή.

An explosion has been reported in Istanbul’s iconic Istiklal street

An explosion has been reported in Istanbul's iconic Istiklal street

Loud blast heard in Istanbul's Istiklal causing panic.

