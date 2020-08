Mεγάλη φωτιά στο Ατζμάν στα ΗΑΕ (ΒΙΝΤΕΟ)

Μεγάλη φωτιά είναι σε εξέλιξη στο Ατζμάν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Μεγάλη φωτιά μαίνεται στο εμιράτο του Ατζμάν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Al Khaleej» η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγορά στη βιομηχανική ζώνη του Εμιράτου του Ατζμάν στα βορειοανατολικά ΗΑΕ.

Ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής προσπαθεί να θέσει υπό έλεγχο τη φωτιά.

Πυκνός καπνός έχει καλύψει όλη την περιοχή όπως φαίνεται στα βίντεο και στις φωτογραφίες από την φωτιά.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές.

This fire is in Ajman .. ffs what’s going on with the world!! pic.twitter.com/Wbaet4wtqe

— 𝕁𝔸𝕐. (@itsdumbjay) August 5, 2020