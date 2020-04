Μεγάλη πυρκαγιά στο Ανάκτορο του Βερολίνου -Ένας τραυματίας (vid)

Πυρκαγιά ξέσπασε στο Ανάκτορο του Βερολίνου στο κέντρο της γερμανικής πρωτεύουσας, όπου παραγματοποιούνται εκτεταμένες εργασίες στο πλαίσιο της ανακατασκευής του, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία ανέφερε έναν τραυματία.

Ογδόντα πυροσβέστες έχουν σπεύσει στο σημείο.

#URGENT

One injured as fire engulfs construction site near city palace of #Berlin https://t.co/jPwH8qZd3q pic.twitter.com/j40VDFnxAS

— RT (@RT_com) April 8, 2020