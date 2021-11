Μετάλλαξη Μποτσουάνα:Ανησυχητικό γράφημα FT για το νέο στέλεχος

Αίσθηση προκαλεί γράφημα των Financial Times που δείχνει πως η νέα μετάλλαξη από την Μποτσουάνα της Αφρικής είναι πιο μεταδοτική από το στέλεχος της «Δέλτα» που αυτή τη στιγμή επικρατεί ανά τον κόσμο.

Μεγάλο προβληματισμό σε διεθνές επίπεδο κυβερνήσεων αλλά και επιστημονικής κοινότητας έχει προκαλέσει η νέα παραλλαγή του κορονοϊού B.1.1.529, ευρέως γνωστή και ως μετάλλαξη από την Μποτσουάνα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, συγκάλεσε σύσκεψη ειδικών για να αποτιμηθεί αν η παραλλαγή συνιστά παραλλαγή ενδιαφέροντος ή παραλλαγή ανησυχίας.

Θα χρειασθούν λίγες εβδομάδες για να κατανοηθεί η επίπτωση της νέας μετάλλαξης του SARS-COV-2. Οι ερευνητές εργάζονται για να κατανοήσουν πόσο μεταδοτική είναι και κατά πόσον θα έχει συνέπειες στις θεραπείες και τα εμβόλια, δήλωσε εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Την ίδια ώρα ένα γράφημα των Financial Times αποκαλύπτει ότι η μετάλλαξη από τη Μποτσουάνα φαίνεται να είναι πιο μεταδοτική από την μετάλλαξη «Δέλτα».

Το σχετικό tweet έκανε η δημοσιογράφος των FT Ανν - Συλβαίν Σασανί και σ' αυτό καταγράφεται η μεταδοτικότητα της μετάλλαξης Μποτσουάνα. «Ας μην τρομάζουμε, αλλά αυτή η καινούργια παραλλαγή του κορωνοϊού φαίνεται τρομακτική», αναφέρει.

