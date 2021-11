Μετάλλαξη Omicron: Ο «χάρτης» του στελέχους στην Ευρώπη

Έντονη ανησυχία επικρατεί στην παγκόσμια κοινότητα με την εμφάνιση της μετάλλαξης Omicron, κι ενώ άγνωστο παραμένει τόσο η δυναμική, όσο και η επικινδυνότητα του νέου στελέχους, που πλέον έχει ξεφύγει από την Αφρική.

Ήδη, οι κυβερνήσεις παγκοσμίως προχωρούν σε αυστηρούς ταξιδιωτικούς περιορισμούς και επανελέγχους των θετικών PCR τεστ. Την ίδια στιγμή, οι επιστήμονες επιχειρούν να πάρουν απαντήσεις σε μια σειρά ζητημάτων που αφορούν στο νέο στέλεχος και στο εάν θα είναι ανθεκτικό έναντι των εμβολίων.

Η εμφάνιση του νέου στελέχους συμπίπτει με περίοδο έξαρσης του τέταρτου κύματος της πανδημίας στην Ευρώπη, με κυρίαρχο στέλεχος τη μετάλλαξη Δέλτα. Ήδη, σειρά χωρών προχωρούν σε νέους περιορισμούς για την αναχαίτιση του ιού. Παράλληλα, η μετάλλαξη Omicron (B.1.1.529) έχει ήδη εντοπιστεί στη Βρετανία, Γερμανία, Ιταλία, Τσεχία, Ολλανδία και Βέλγιο.

Υποχρεωτικό PCR για όλους τους ταξιδιώτες στη Βρετανία

Το Σάββατο, η Βρετανία ανακοίνωσε ότι εντόπισε τα πρώτα δύο κρούσματα με τη νέα μετάλλαξη. Οι ασθενείς συνδέονται μεταξύ τους ενώ έχουν τεθεί σε καραντίνα, όπως και τα μέλη της οικογένειάς τους, ενώ συνεχίζεται εντατικά η ιχνηλάτηση των επαφών.

Το απόγευμα, ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε νέα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του στελέχους. Όλοι οι διεθνείς ταξιδιώτες θα υποβάλλονται υποχρεωτικά σε τεστ PCR μέχρι το τέλος της δεύτερης ημέρας από την άφιξή τους, ενώ θα τίθενται σε αυτοαπομόνωση μέχρι να έχουν αρνητικό αποτέλεσμα.

Από την πλευρά του, ο αρχίατρος της Βρετανίας Κρις Γουίτι, εξήγησε ότι είναι λογική πιθανότητα τα εμβόλια να μην καλύπτουν πλήρως την Omicron, ωστόσο μπορεί να αποτρέπουν την πιθανότητα σοβαρής νόσησης ή τον θάνατο.

Το Ηνωμένο Βασίλειο προσθέτει στην ταξιδιωτική «κόκκινη λίστα» από τα ξημερώματα της Κυριακής το Μαλάουι, την Μοζαμβίκη, την Ζάμπια και την Ανγκόλα. Η λίστα ήδη περιλαμβάνει την Μποτσουάνα, το Εσουατίνι, το Λεσότο, την Ναμίμπια, τη Νότια Αφρική και την Ζιμπάμπουε.

Omicron: What we know so far about the new COVID-19 variant | DW News

Δύο κρούσματα στη Γερμανία

Δύο κρούσματα της μετάλλαξης Omicron επιβεβαιώθηκαν στη Βαυαρία, ένα εντοπίστηκε και στην Ιταλία - Ιταλός πολίτης που επέστρεψε αεροπορικώς στη Νάπολη από τη Μοζαμβίκη- και ήδη από χθες εντοπίστηκε κρούσμα στο Βέλγιο.

Το περιφερειακό νοσοκομείο του Λίμπερετς, στη βόρεια Τσεχία, ανακοίνωσε απόψε από την τηλεόραση ότι εντοπίστηκε η παραλλαγή Όμικρον σε μια ασθενή που πάσχει από Covid-19.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ολλανδία, καθώς θετικοί στον κορωνοϊό βρέθηκαν 61 επιβάτες δύο πτήσεων από τη Νότια Αφρική. Οι ταξιδιώτες τέθηκαν στην καραντίνα, ενώ περιμένουν τα αποτελέσματα για να διαπιστώσουν εάν έχουν προσβληθεί από τη μετάλλαξη Omicron.

«Σε έναν αριθμό των ατόμων που εξετάστηκαν εκτιμούμε ότι εντοπίστηκε η παραλλαγή Όμικρον» ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Ολλανδικό Ινστιτούτο Υγείας (RIVM)

To γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών επέβαλε λόγω της μετάλλαξης Όμικρον περιορισμούς στα αεροπορικά δρομολόγια με οκτώ χώρες τις νοτίου Αφρικής (Νότια Αφρική, Ναμίμπια, Ζιμπάμπουε, Μποτσουάνα, Μοζαμβίκη, Εσουατίνι, Μαλάουι και Λεσότο).

Πιθανά κρούσματα στη Δανία

Συναγερμός σήμανε και στη Δανία, όπου δύο άτομα που ταξίδεψαν από τη Νότια Αφρική φέρουν το στέλεχος, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας. «Οι υγειονομικές αρχές υποψιάζονται δικαιολογημένα ότι έχουμε τα πρώτα δύο κρούσματα της Όμικρον στη Δανία», ανέφερε ο υπουργός Υγείας Μάγκνους Χόινικε σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Το υπουργείο διευκρίνισε ότι τα κρούσματα θα επιβεβαιωθούν μόνο αφού ολοκληρωθεί η ανάλυση του γονιδιώματος.

Καραντίνα σε πέντε Έλληνες και επανέλεγχος των θετικών PCR

Αυστηρά μέτρα επιβάλλει και η Ελλάδα, που από χθες ανακοίνωσε 10ήμερη καραντίνα γιια όσους έρχονται από εννέα αφρικανικές χώρες, επανέλεγχο και λήξη της μόνο με αρνητικό PCR τεστ.

Σε προληπτική καραντίνα δέκα ημερών τέθηκαν πέντε Έλληνες που έφτασαν στη χώρα με πτήση από χώρες της νότιας Αφρικής και ενδιάμεσο σταθμό τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν έφτασαν στη χώρα, τους διενεργήθηκε διαγνωστικός έλεγχος, στον οποίο βρέθηκαν αρνητικοί στη νόσο Covid- 19.

Υπενθυμίζεται ότι, αναφορικά με την εμφάνιση της νέας παραλλαγής B.1.1.529 (μετάλλαξη «Omicron») του SARS-COV-2 και ύστερα από εισήγηση της Υγειονομικής Επιτροπής, ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις της κυβέρνησης για τις χώρες Νότια Αφρική, Μποτσουάνα, Ναμίμπια, Λεσότο, Ζιμπάμπουε, Μοζαμβίκη, Εσουατίνι, Ζάμπια και Μαλάουι:

«Υψηλός έως πολύ υψηλός» ο κίνδυνος εξάπλωσης

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) έχει ανακοινώσει ότι ο κίνδυνος να εξαπλωθεί στην Ευρώπη η παραλλαγή Omicron είναι «υψηλός έως πολύ υψηλός».

Εκτός από τη Νότια Αφρική, κρούσματα της Όμικρον έχουν καταγραφεί επίσης στο Μαλάουι, τη Μποτσουάνα -όπου και φέρεται να έχει καταγραφεί το πρώτο γνωστό κρούσμα την 11 Νοεμβρίου- στο Ισραήλ (πρόσωπο που έφτασε στη χώρα από το Μαλάουι), καθώς και στο Χονγκ Κονγκ.

«Θα πάει παντού» λέει ο Φάουτσι

Σε επιφυλακή βρίσκονται και οι ΗΠΑ. Ωστόσο ο κορυφαίος επιδημιολόγος Άντονι Φάουτσι δήλωσε ότι δεν θα τον εξέπληττε εάν η μετάλλαξη βρίσκεται ήδη στη χώρα.

«Δεν την έχουμε ανιχνεύσει ακόμη, όμως όταν έχεις έναν ιό που επιδεικνύει τέτοιο βαθμό μεταδοτικότητας και ήδη έχεις κρούσματα που συνδέονται με τα ταξίδια, όπως στο Ισραήλ και το Βέλγιο και άλλες χώρες, σχεδόν αναπόφευκτα θα πάει παντού» δήλωσε ο Άντονι Φάουτσι μιλώντας στο δίκτυο NBC.

«Η ικανότητά της να μολύνει αναρρώσαντες ακόμη και εμβολιασμένους, μας κάνει να πούμε ότι η νέα μετάλλαξη είναι κάτι στο οποίο πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη προσοχή και να είμαστε προετοιμασμένοι για κάτι σοβαρό. Μπορεί να μην συμβεί αυτό, όμως πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι» επισήμανε.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε την Πολιτεία της Νέας Υόρκης ο κυβερνήτης, τόσο λόγο της μετάλλαξης Δέλτα, όσο και λόγω της πιθανότητας εμφάνισης του στελέχους Omicron. Μετάλλαξη Omicron: Ο χάρτης του στελέχους στην Ευρώπη – Σε ποιες χώρες εμφανίστηκαν κρούσματα

Ταξιδιωτική οδηγία για οκτώ αφρικανικές χώρες εξέδωσαν απόψε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), αφού ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει νωρίτερα νέους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, λόγω του εντοπισμού της «ανησυχητικής» παραλλαγής Όμικρον στην περιοχή.

Τα CDC αναθεώρησαν τις ταξιδιωτικές συστάσεις τους στο επίπεδο 4, δηλαδή του «πολύ υψηλού» κινδύνου, για τη Νότια Αφρική, τη Ζιμπάμπουε, τη Ναμίμπια, τη Μοζαμβίκη, το Μαλάουι, το Λεσότο, την Εσουατίνι και την Μποτσουάνα. Ταυτόχρονα, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία προτρέποντας τους Αμερικανούς πολίτες να μην επισκέπτονται την περιοχή αυτή της νότιας Αφρικής. How worrying is the new Omicron variant? | Inside Story

«Τιμωρούμαστε» υποστηρίζει η Νότια Αφρική

Πάντως, η Νότια Αφρική καταγγέλλει ότι οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί είναι τιμωρητικά μέτρα, ενώ θα έπρεπε να επικροτηθεί για την προηγμένη ικανότητά της να εντοπίζει εγκαίρως νέες παραλλαγές του κορωνοϊού. Οι περιορισμοί προκαλούν πλήγμα στον τουρισμό, αλλά και άλλους τομείς της οικονοίας.

«Αυτός ο τελευταίος γύρος ταξιδιωτικών περιορισμών είναι παρόμοιο με το να τιμωρεί κάποιος την Νότια Αφρική για την προηγμένη γονιδιωματική αλληλουχία και για την ικανότητά της να εντοπίζει νέες παραλλαγές γρηγορότερα. Η άριστη επιστήμη θα πρέπει να επικροτείται και όχι να τιμωρείται» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Διεθνών Σχέσεων και Συνεργασίας της Νότιας Αφρικής.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει καλέσει τις χώρες να μη βιάζονται να επιβάλουν ταξιδιωτικούς περιορισμούς εξαιτίας της νέας παραλλαγής προτείνοντάς τους να υιοθετήσουν μια επιστημονική προσέγγιση που βασίζεται στην αποτίμηση των κινδύνων για την εφαρμογή τέτοιων μέτρων.

Πέραν των ταξιδιωτικών μέτρων που λαμβάνουν οι κυβερνήσεις, και η αεροπορική εταιρεία Qatar Airways ανακοίνωσε σήμερα, Σάββατο, ότι δεν θα επιτρέπει να επιβιβάζονται σε πτήσεις της επιβάτες από τη Νότια Αφρική, την Ζιμπάμπουε και την Μοζαμβίκη εξαιτίας της εξάπλωσης της νέας παραλλαγής.

Protothema.gr