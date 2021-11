Μετανάστασης επέζησε πτήσης κρυμμένος στο σύστημα προσγείωσης

Τις τραγικές εικόνες απελπισμένων Αφγανών που επιχειρούσαν να γατζωθούν από αεροσκάφη κατά τη δραματική επιχείρηση εκκένωσης στην Καμπούλ ανακαλεί στη μνήμη η περίπτωση νεαρού άνδρα από τη Γουατεμάλα, ο οποίος είχε κρυφτεί στο κοίλωμα του συστήματος προσγείωσης αεροσκάφους της American Airlines φθάνοντας ζωντανός στο αεροδρόμιο του Μαΐάμι έπειτα από πτήση δυόμιση ωρών.

Κατόπιν της άφιξής του παραδόθηκε σε στελέχη της Υπηρεσίας Μετανάστευσης των Ηνωμένων Πολιτειών και διακομίστηκε σε νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία που είναι αρμόδια για τα τελωνεία και τη φύλαξη των συνόρων (Customs and Border Protection, CBP) επιβεβαίωσε το περστατικό, βίντεο από το οποίο μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός WTVJ του Μαϊάμι.

Στο βίντεο, που ο σταθμός άντλησε από τον λογαριασμό «Only in Dade» στο Instagram, εικονίζεται ο νεαρός, που μοιάζει ζαλισμένος αλλά είναι σώος, καθισμένος στο διάδρομο προσγείωσης πλάι στο αεροσκάφος. Μέλη του προσωπικού εδάφους τον ρωτάνε αν θέλει να του δώσουν νερό.

