Μεξικό: Αναμένεται τσουνάμι «μικρής έντασης» στη Νέα Καληδονία

Ασυνήθιστα κύματα, ύψους 20 ως 30 εκατοστών, τα οποία αντιστοιχούν σε τσουνάμι «μικρής έντασης», αναμένονται στη Νέα Καληδονία σήμερα περί τις 18:00 (σ.σ.: τοπική ώρα· στις 10:00 ώρα Ελλάδας), μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε χθες Δευτέρα το Μεξικό, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Αναμένεται να παρατηρηθούν «αφύσικες κινήσεις της θάλασσας» στη Νέα Καληδονία μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση των 7,7 βαθμών.

Μικρής έντασης τσουνάμι

Πάντως δεν θεωρείται πως υπάρχει «κίνδυνος καταστροφικού τσουνάμι», καθησύχασε η καληδονική κυβέρνηση σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε, καλώντας μολαταύτα τους πολίτες να απομακρυνθούν από την ακτογραμμή μετά τις 18:00.

Λαμβανομένων υπόψη της έντασης, της τοποθεσίας του επικέντρου και του εστιακού βάθους του σεισμού, τα κύματα εκτιμάται πως θα είναι «της τάξης των 20 ως 30 εκατοστών», ύψους το οποίο αντιστοιχεί σε «τσουνάμι μικρής έντασης», σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, που έτσι δεν κήρυξε κατάσταση συναγερμού.

>>Διαβάστε επίσης: Σεισμός στο Μεξικό: Δόνηση 7,5 Ρίχτερ– Προειδοποίηση για τσουνάμι<<

Στο μέτρο που δεν υφίσταται «κίνδυνος» να πλημμυρίσει μεγάλο μέρος της ακτογραμμής, ο πληθυσμός «δεν χρειάζεται να μεταβεί σε τοποθεσίες με μεγαλύτερο υψόμετρο ή σε καταφύγια», εξήγησαν οι αρχές.

Ένας νεκρός

Ο ισχυρός σεισμός ταρακούνησε το δυτικό τμήμα του Μεξικού και την πρωτεύουσα στις 13:05 (σ.σ.: τοπική ώρα· 21:05 ώρα Ελλάδας) χθες, στην «καταραμένη» επέτειο των εξαιρετικά φονικών σεισμών του 1985 και του 2017 στη χώρα.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στο δυτικό τμήμα της επικράτειας, ανακοίνωσε ο μεξικανός πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ. Άλλος ένας άνθρωπος τραυματίστηκε στην πολιτεία Μιτσοακάν (δυτικά), όπου εντοπίστηκε το επίκεντρο, κοντά στις ακτές στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Strong earthquake shakes central Mexico; no immediate word on damage.#mexico #earthquake pic.twitter.com/S0B7Ax5BzQ

— THOUSIF Inc. - WORLDWIDE (@THOUSIFInc) September 19, 2022