Μεξικό: Ένας νεκρός και 81 τραυματίες από ανατροπή φορτηγού

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 81 τραυματίστηκαν όταν φορτηγό γεμάτο μετανάστες από την κεντρική Αμερική ανατράπηκε σε αυτοκινητόδρομο στο νότιο Μεξικό στην κατεύθυνση προς τις ΗΠΑ, ενημέρωσαν αξιωματούχοι της πολιτείας Βερακρούς.

Δεν έγινε αμέσως σαφές σε τι οφειλόταν το τροχαίο, κοντά στη νοτιοανατολική πόλη Σαν Αντρές Τούστλα, σε απόσταση περίπου 515 χιλιομέτρων από την μεξικανική πρωτεύουσα, σε τμήμα της Carretera 180, εθνικής οδού που φθάνει ως το Τέξας.

«Η πλειονότητα» των τραυματιών είναι «από τη Γουατεμάλα» ενώ «άλλοι είναι από την Ονδούρα», ανέφερε η μεξικανική Εθνοφρουρά σε ανακοίνωσή της, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα της κατάστασής τους.

Υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποιούν καιρό τώρα ότι η σκληρότερη πολιτική των αρχών του Μεξικού έναντι των μεταναστών είναι πιθανό να σπρώξει τους ανθρώπους που προσπαθούν να φθάσουν παράτυπα στην επικράτεια των ΗΠΑ πιο βαθιά στις σκιές, ότι θα τους αναγκάσει να καταφεύγουν σε διακινητές και να επιλέγουν ανασφαλείς μεθόδους μετακίνησης.

Ο φακός φωτοειδησεογράφου του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς που έσπευσε στο σημείο όπου έγινε το τροχαίο κατέγραψε ένα λευκό φορτηγό μεσαίου μεγέθους μέσα σε χαντάκι με το παράθυρο του οδηγού κομμάτια.

Ο κεντροαριστερός πρόεδρος του Μεξικού Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, υπό την ασφυκτική πίεση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, διέταξε την Εθνοφρουρά, νέο σώμα αποτελούμενο από στρατιωτικούς και ομοσπονδιακούς αστυνομικούς, να μην επιτρέπει τη διέλευση μεταναστών προς την αμερικανική επικράτεια. Η μεταναστευτική ροή έχει μειωθεί θεαματικά από το καλοκαίρι του 2019.

Οι περισσότεροι τραυματίες διακομίστηκαν σε δύο κοντινά νοσοκομεία, ανέφερε η γραμματεία πολιτικής προστασίας της πολιτείας Βερακρούς.

