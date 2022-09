Μια αράχνη εμφανίστηκε στο φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ

Έκπληκτοι έμειναν οι παρευρισκόμενοι στην κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ, όταν παρατήρησαν μια αράχνη να περπατάει πάνω στο φέρετρο.

Η αράχνη εμφανίστηκε πάνω στην κάρτα που συνόδευε το στεφάνι του βασιλιά Καρόλου για την αείμνηστη μητέρα του και στη συνέχεια βρέθηκε στο στεφάνι με τα λουλούδια.

Το μήνυμα στην κάρτα πιστεύεται ότι έγραφε «Με αγάπη και αφοσιωμένη μνήμη. Charles R». Το στεφάνι τοποθετήθηκε στο φέρετρο νωρίτερα σήμερα (19/9) το πρωί, αφού οι πόρτες στο Westminster Hall είχαν κλείσει για το κοινό.

There was a spider on The Queen’s Coffin 🕷⚰️ As a spider fan, I am eleated! 😄 👍 Luckiest Spider in the world! pic.twitter.com/utZ8Tuh120

— Evildalek79 (@EvilDalek79) September 19, 2022