Μήνυμα Μπάιντεν σε Νετανιάχου: Άμεση κατάπαυση πυρός στη Γάζα

«Σημαντική αποκλιμάκωση» ζήτησε ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε νεότερη επικοινωνία που είχαν σήμερα Τετάρτη 19/5, μετά από 10 ημέρες έντονων συρράξεων μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων.

Ήταν η πιο άμεση κίνησης δημόσιας πίεσης του Μπάιντεν μέχρι στιγμής στον σύμμαχο των ΗΠΑ Νετανιάχου, με τον πρόεδρο να του ζητά στο τηλεφώνημα να κινηθεί προς το «μονοπάτι κατάπαυσης του πυρός», σύμφωνα με δήλωση του Λευκού Οίκου για τη συνομιλία τους, όπως καταγράφει το AP.

Η πίεση αυξάνεται επίσης και στον Μπάιντεν, για να κάνει περισσότερα καθώς ο αριθμός των νεκρών στις συγκρούσεις της Μέσης Ανατολής έχει ξεπεράσει τους 200.

