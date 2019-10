Μήνυμα Ομπάμα σε Τραμπ για σεβασμό

«Δεν είσαι μηδενικό επειδή είσαι ακέραιος και αντιμετωπίζεις τους άλλους με σεβασμό» είπε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ μιλώντας στην κηδεία του Ελάιτζα Κάμινγκς.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα εγκωμίασε σήμερα την εντιμότητα στην άσκηση εξουσίας, με την ευκαιρία της κηδείας, στη Βαλτιμόρη, του Ελάιτζα Κάμινγκς, του Αφροαμερικανού βουλευτή και σημαντικής προσωπικότητας των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο.

"Δεν υπάρχει καμία αδυναμία στο να είναι κανείς αξιοσέβαστος", είπε ο Ομπάμα, σε μια ουδόλως συγκαλυμμένη δήλωση που απευθυνόταν στον διάδοχό του, τον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο όμως δεν κατονόμασε. "Δεν είσαι μηδενικό επειδή είσαι ακέραιος και αντιμετωπίζεις τους άλλους με σεβασμό", πρόσθεσε.

Former Pres. Barack Obama says there’s “nothing weak about being honorable,” in his eulogy of Rep. Elijah Cummings.

“You’re not a sucker to have integrity, and to treat others with respect.” https://t.co/gORI61fTtk pic.twitter.com/hhM72iQmzq

