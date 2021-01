Moderna: Το εμβόλιο είναι αποτελεσματικό στις μεταλλάξεις

Για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου κατά του κορωνοϊού απέναντι στα μεταλλαγμένα στελέχη που εντοπίστηκαν στη Βρετανία και τη Νότια Αφρική, διαβεβαίωσε η αμερικανική φαρμακοβιομηχανία Moderna.

Η ανακοίνωση της εταιρείας έρχεται σε μια περίοδο ανησυχίας για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων στις νέες μεταλλάξεις.

Πάντως, η Moderna σημειώνει ότι το εμβόλιο μπορεί να λειτουργεί, αλλά παράγει λιγότερα αντισώματα κατά της μετάλλαξης που βρέθηκε στη Νότια Αφρική. Ως εκ τούτου, εργάζεται στην ενίσχυση του εμβολίου και στις απαραίτητες αναπροσαρμογές.

Γιατί η εταιρεία προχωρά σε ενισχύσεις

Ο επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος της Moderna Dr. Tal Zaks ανέφερε ότι το εμβόλιο θα ενισχυθεί προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά του. «Δεν ξέρω αν το χρειαζόμαστε κι ελπίζω να μην το χρειαστούμε», είπε.

H Moderna παρέθεσε τα αποτελέσματα μελέτης που χρησιμοποίησε δείγματα αίματος από οκτώ άτομα που είχαν κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου και δύο πιθήκους, που είχαν επίσης εμβολιαστεί.

Το μεταλλαγμένο στέλεχος που εντοπίστηκε στη Βρετανία δεν είχε κανένα αντίκτυπο στα επίπεδα αντισωμάτων που δημιουργούνται στον οργανισμό μετά τον εμβολιασμό. Ωστόσο, στο μεταλλαγμένο στέλεχος από τη Νότια Αφρική, υπήρξε μείωση εξαπλάσια σε αυτά τα επίπεδα.

Η Moderna ωστόσο καθησυχάζει ότι και σε αυτήν την περίπτωση, τα αντισώματα «παραμένουν πάνω από τα επίπεδα προστασίας».

Για την έρευνα, η Moderna συνεργάστηκε με το Ερευνητικό Κέντρο Εμβολίων του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και μεταδοτικών Νόσων, που αποτελεί τμήμα του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας.

Μέχρι στιγμής, τα αποτελέσματα δεν έχουν δημοσιευτεί ή αξιολογηθεί από επιστήμονες, αλλά έχουν υποβληθεί στο bioRxiv, που δημοσιεύει προκαταρκτικές μελέτες στο διαδίκτυο.

We just announced that the Moderna COVID-19 Vaccine retains neutralizing activity against emerging variants first identified in the U.K. and the Republic of South Africa. Read more: https://t.co/UCCvX0PrKV pic.twitter.com/nCGl3hfhlU

— Moderna (@moderna_tx) January 25, 2021