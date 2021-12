Moderna: Φέρνει εμβόλιο «τρία σε ένα»

Σε σημαντικές ανακοινώσεις προχώρησε νωρίτερα την Παρασκευή η Moderna. Συγκεκριμένα η αμερικανική εταιρεία ανακοίνωσε ότι συγκέντρωσε ενθαρρυντικά αποτελέσματα όσον αφορά την πρώτη κλινική δοκιμή εμβολίου mRNA για τη γρίπη. Μάλιστα η κλινική δοκιμή Φάσης Ι συνεχίζεται και η μελέτη Φάσης ΙΙ έχει συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό εθελοντών, ανέφερε η εταιρεία.

Ωστόσο αν και τα δεδομένα είναι περιορισμένα, δίνουν προβάδισμα στη Moderna σε σχέση με την Pfizer και άλλες εταιρείες που αναπτύσσουν αντιγριπικά εμβόλια mRNA. Επιπλέον η Moderna ανέφερε ότι αναπτύσσει αναμνηστική δόση του εμβολίου κατά του κορωνοϊού η οποία ταυτόχρονα θα προσφέρει προστασία από τη γρίπη και τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό, ο οποίος προκαλεί συχνά λοιμώξεις σε βρέφη και νήπια.

«Ακόμα και πριν από την πανδημία Covid-19, περίπου τρία εκατομμύρια άνθρωποι πέθαιναν κάθε χρόνο λόγω αναπνευστικών λοιμώξεων […] Στόχος μας είναι να μειώσουμε αυτό το βάρος με ένα ετήσιο αναμνηστικό εμβόλιο» τόνισε σε δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος της Moderna Στεφάν Μπανσέλ.

