«Το μοντέλο Αυστρίας θα μπορούσε να τελειώσει τον πόλεμο»

Ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, που διαπραγματεύεται σχεδόν σε καθημερινή βάση με τους Ουκρανούς για την εκεχειρία, είπε ότι στις συνομιλίες που προηγήθηκαν, το Κίεβο πρότεινε να δημιουργηθεί στην Ουκρανία μια «αυστριακή ή σουηδική εκδοχή ενός αποστρατικοποιημένου κράτους, που θα έχει όμως τις δικές του δυνάμεις».

Ο Μεντίνσκι διευκρίνισε ότι αυτό συζητείται σε επίπεδο ηγεσιών των υπουργείων Άμυνας των δύο χωρών.

Στη συνέχεια, ο Μεντίνσκι κατονόμασε τον στόχο της Ρωσίας στις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία. «Χρειαζόμαστε μια ειρηνική, ελεύθερη, ανεξάρτητη Ουκρανία, ουδέτερη – όχι μέλος στρατιωτικών μπλοκ, όχι μέλος του ΝΑΤΟ - μια χώρα που θα είναι φίλος, γείτονάς μας, με την οποία αναπτύσσουμε σχέσεις μαζί, χτίζουμε το μέλλον μας και η οποία δεν θα αποτελεί εφαλτήριο για στρατιωτικές και οικονομικές επιθέσεις κατά της χώρας μας».

Τόνισε ότι αυτός είναι ο λόγος που «κυριολεκτικά κάθε αριθμός και κάθε γράμμα στις συμφωνίες» συζητείται με ιδιαίτερη προσοχή με την ουκρανική πλευρά.

«Θέλουμε αυτή να είναι μια συμφωνία για τις επόμενες γενιές, έτσι ώστε τα παιδιά μας να ζουν επίσης σε έναν κόσμο, τα θεμέλια του οποίου θα τεθούν σε αυτή τη συμβατική διαδικασία», εξήγησε ο Μεντίσνκι.

Ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας μίλησε και για τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί κατά της Ρωσίας, αναφέροντας πως «αποτελούν έναν πλήρους κλίμακας και άνευ προηγουμένου οικονομικό πόλεμο κατά της Ρωσίας.

Επιβεβαιώνει την πρόταση της Ουκρανίας και ο Πεσκόφ

Το Κρεμλίνο είπε το μεσημέρι της Τετάρτης ότι η ιδέα της δημιουργίας μιας αποστρατικοποιημένης Ουκρανίας «όπως η Αυστρία, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως συμβιβασμός για το τέλος του πολέμου».

«Αυτή είναι μια παραλλαγή που συζητείται επί του παρόντος και η οποία θα μπορούσε πραγματικά να θεωρηθεί ως συμβιβασμός», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Οι όροι της αποστρατικοποίησης που θέλει η Ρωσία δεν είναι ακόμη σαφείς, αλλά φαίνεται να υποδηλώνεται ότι η Ουκρανία θα πρέπει να διατηρήσει ουδέτερο καθεστώς. Η χώρα θα εξακολουθούσε να έχει τις δικές της ένοπλες δυνάμεις.

Κίεβο: «Θέλουμε πλήρεις εγγυήσεις ασφαλείας»

Η Ουκρανία απαιτεί «πλήρεις εγγυήσεις ασφαλείας» απέναντι στην Ρωσία, απαντώντας στην ιδέα της εφαρμογής ενός «αυστριακού ή σουηδικού» μοντέλου «ουδετερότητας», ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική προεδρία.

🇺🇦 model of security guarantees is on the negotiating table. What does this mean? A rigid agreement with a number of guarantor states undertaking clear legal obligations to actively prevent attacks on 🇺🇦. Details: https://t.co/8AG67TH6VO

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 16, 2022