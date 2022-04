Μόσχα: Καταστρέψαμε διυλιστήριο κοντά στην Οδησσό (Βίντεο)

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι πυραυλικά πλήγματα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων κατέστρεψαν σήμερα ένα διυλιστήριο πετρελαίου και τρεις εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων κοντά στην Οδησσό.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνταν από την Ουκρανία για τον ανεφοδιασμό των στρατευμάτων της κοντά στο Μικολάιβ.

Aftermath of a Russian attack on an oil depot in Odessa#Ukraine️ #UkraineRussianWar #UkraineWar #RussianUkrainianWar #Russia pic.twitter.com/Btd7E4Hwji

— War Informed (@WarInformed) April 3, 2022