Moskva: Πώς οι Ουκρανοί «παγίδευσαν» τη ρωσική ναυαρχίδα

Σε επίπεδο γοήτρου το Moskva ήταν η ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα και εξ ορισμού ως «ναυαρχίδα» χαρακτηρίζεται το πιο σημαντικό πλοίο ενός στόλου και σε αυτό βρίσκεται πάντα ο διοικητής των δυνάμεων του ΠΝ που δρουν στη περιοχή

Το μεγαλύτερό της πλήγμα από την έναρξη του πολέμου με την Ουκρανία παραδέχθηκε, αργά το βράδυ της Πέμπτης, η Μόσχα καθώς το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου «Moskva» τελικά βυθίστηκε κατά τη διάρκεια της ρυμούλκησής της.

Είχε προηγηθεί ένα θρίλερ με την κατάσταση του καταδρομικού, το οποίο -όπως υποστηρίζουν οι Ουκρανοί- δέχθηκε επίθεση με πυραύλους Neptune.

Οι Ρώσοι απέδωσαν το πλήγμα σε έκρηξη πυρομαχικών μετά από φωτιά που ξέσπασε στο πλοίο για άγνωστους λόγους, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας ανέφεραν ότι ρυμουλκούσαν το σκάφος σε ασφαλές σημείο. Ωστόσο, αργά το βράδυ της Πέμπτης αναγκάστηκαν να παραδεχθούν τη μεγάλη απώλεια.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο που βυθίζεται σε καιρό πολέμου έπειτα από τον Β΄ Παγκόσμιο.

Το μήκους 186 μέτρων πλοίο, με τους περίπου 500 άνδρες και τους δεκάδες πυραύλους, τέθηκε σε υπηρεσία στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Μάλιστα, ναυπηγήθηκε στη σημερινή Ουκρανία, τότε τμήμα της Σοβιετικής Ένωσης.

Μπορεί να ήταν ένα παλαιό πλοίο, ωστόσο είναι προφανές πως η ρωσική ηγεσία δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση να υποστεί ένα τέτοιο πλήγμα έπειτα από επτά εβδομάδες πολέμου, ενώ εκείνη ήδη δέχεται επικρίσεις για όσα δεν έχει καταφέρει στο μέτωπο της Ουκρανίας τις τελευταίες 50 ημέρες.

Σύμφωνα με όσα γράφει η ρωσική δεξαμενή σκέψης Center for Analysis of Strategies and Technologies στο Telegram, οι ουκρανικές δυνάμεις απέσπασαν την προσοχή του ρωσικού πλοίου και αποπροσανατόλισαν το πλήρωμά του χρησιμοποιώντας drone, προτού το πλήξουν με ουκρανικούς αντιπλοϊκούς πυραύλους Neptune που εκτόξευσαν από τις ακτές ανατολικά της Οδησσού.