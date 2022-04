Moskva: Τι συνέβη πραγματικά στο «στολίδι» του ρωσικού στόλου;

Στο σκοτεινό βυθό της Μαύρης Θάλασσας βρίσκεται εδώ και μερικές ώρες το πυραυλοφόρο καταδρομικό Moskva, η ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας που βυθίστηκε εχθές το βράδυ, έχοντας υποστεί εκτεταμένες ζημιές από έκρηξη τα ξημερώματα της ίδιας μέρας.

Σύμφωνα με το CNN, είναι ακόμα ασαφές εάν βυθίστηκε εξαιτίας των ουκρανικών πυραύλων, της ρωσικής ανικανότητας, κακοτυχίας ή ενός συνδυασμού των παραπάνω παραγόντων. Το βέβαιο πάντως είναι ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη ναυτική απώλεια εν καιρώ πολέμου τα τελευταία 40 χρόνια, η οποία εγείρει προβληματισμούς όχι μόνο στη Μόσχα αλλά και σε άλλες δυνάμεις ανά την υφήλιο, που θα πρέπει ίσως να επανεξετάσουν τον στρατιωτικό σχεδιασμό τους.

Η ρωσική και η ουκρανική εκδοχή για το τι συνέβη

Αναφορικά με τα συμβάντα που οδήγησαν το Moskva στον πάτο της θάλασσας, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας έχει ανακοινώσει ότι μια φωτιά αγνώστου προέλευσης πυροδότησε τα αποθηκευμένα πυρομαχικά του πλοίου και οι επακόλουθες εκρήξεις προκάλεσαν εκτεταμένες δομικές ζημιές στο καταδρομικό. Για τη βύθισή του αναφέρει ότι συνέβη κατά τη ρυμούλκηση σε ένα κοντινό λιμάνι εν μέσω θαλασσοταραχής.

Η Ουκρανία, από τη μεριά της, λέει ότι χτύπησε το Moskva με πυραύλους κρουζ που προκάλεσαν την φωτιά η οποία έφτασε στα πυρομαχικά, με αποτέλεσμα να γίνει η έκρηξη. Οι Αμερικανοί και γενικά οι δυτικοί αξιωματούχοι στον τομέα της Άμυνας δείχνουν να υιοθετούν την ουκρανική εκδοχή. Οι ΗΠΑ πιστεύουν με «μέτριο επίπεδο σιγουριάς» ότι η εκδοχή του Κιέβου για τα γεγονότα είναι ακριβής, είπε στο CNN μία πηγή με γνώση του ζητήματος.

Το Moskva ήταν εξοπλισμένο με διάφορα είδη αντιπλοϊκών και αντιαεροπορικών πυραύλων καθώς και με εκτοξευτές ρουκετών και άλλα οπλικά και αμυντικά συστήματα. Αυτό σημαίνει ότι οπωσδήποτε είχε στις αποθήκες του μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών υλών.

Ποια ήταν η τελευταία φορά που χάθηκε ένα πλοίο αυτού του μεγέθους εν καιρώ πολέμου;

Το αργεντίνικο καταδρομικό General Belgrano βυθίστηκε από το υποβρύχιο του Βασιλικού Ναυτικού της Μεγάλης Βρετανίας «Conqueror» στον Πόλεμο των Φώκλαντ, και πιο συγκεκριμένα στις 2 Μαΐου του 1982.

Το General Belgrano και το Moskva είχαν αντίστοιχο μέγεθος: Περίπου 182 μέτρα μήκος και εκτόπισμα 12.000 τόνων. Ωστόσο των πλήρωμα των 1.100 ατόμων πάνω στο General Belgrano ήταν υπερδιπλάσιο του πληρώματος του Moskva, που δεν ξεπερνούσε τα 500 άτομα.

Η Ρωσία δεν αποκάλυψε αν υπήρξαν απώλειες σε ανθρώπινες ζωές εξαιτίας της φωτιάς και της έκρηξης στο Moskva. Όταν βυθίστηκε το General Belgrano, 323 μέλη του πληρώματός του έχασαν τη ζωή τους.

Τι σημαίνει η απώλεια του Moskva για τη ρωσική επιχείρηση στην Ουκρανία

Η μεγαλύτερη συνέπεια της βύθισης του ρωσικού καταδρομικού μπορεί να είναι το «πλήγμα» στο ηθικό των Ρώσων. Ως ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα, το Moskva ήταν ένα από τα πιο ορατά «ατού» της Μόσχας στον πόλεμο στην Ουκρανία. Αν και το Κρεμλίνο ελέγχει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο που καλύπτουν τα εγχώρια ΜΜΕ τις πολεμικές επιχειρήσεις, η είδηση για τη βύθιση ενός τόσο μεγάλου πλοίου ίσως δεν είναι και τόσο εύκολο να «κρυφτεί» ή να παρουσιαστεί με τον τρόπο που θέλει η κυβέρνηση Πούτιν.

«Η απώλεια του πλοίου, είτε αυτή προκλήθηκε από ενέργεια του εχθρού ή από ατύχημα, θα εγείρει αμφιβολίες για τις ικανότητες της Ρωσίας στο πολεμικό πεδίο» αναφέρει το δημοσίευμα του CNN.

«Και οι δύο εξηγήσεις για τη βύθιση του Moskva υποδεικνύουν πιθανά αδύναμα σημεία της Μόσχας, είτε όσον αφορά στην αεράμυνα είτε όσον αφορά στις διαδικασίες ασφάλειας και αντιμετώπισης των ζημιών πάνω στη ναυαρχίδα του στόλου της Μαύρης Θάλασσας» αναφέρουν στην ημερήσια τους ενημέρωση οι αναλυτές Mason Clark, Kateryna Stepanenko και George Barros από το think tank «Institute for the Study of War».

Pentagon's Kirby says the U.S. cannot confirm reports that Ukrainian forces struck Moskva, the flagship of Russia's Black Sea fleet.

“We do believe that that explosion caused a significant fire, which as of this morning was still raging aboard the ship." https://t.co/51PYfTi9Um pic.twitter.com/uRuOIbNOO0

— ABC News Politics (@ABCPolitics) April 14, 2022