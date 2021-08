Μπαίνουν στην Καμπούλ οι Ταλιμπάν

Οι Ταλιμπάν έχουν αρχίσει να εισέρχονται στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, την Καμπούλ από όλες τις πλευρές, ανακοίνωσε σήμερα το αφγανικό υπουργείο Εσωτερικών, καθώς προσωπικό των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζήτησαν ασφαλές καταφύγιο.

Μέλη "κεντρικών" ομάδων των ΗΠΑ εργάζονται από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ, ενώ αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε πως αρκετά μέλη του προσωπικού της ΕΕ μετακινήθηκαν σε ασφαλέστερη περιοχή της πρωτεύουσας που δεν έχει γίνει γνωστή.

Μετά την προέλαση-αστραπή στην πρωτεύουσα, η ανταρτική οργάνωση διέταξε τους μαχητές της να απόσχουν από τη βία, να επιτρέψουν την ασφαλή διέλευση όσων θέλουν να φύγουν και ζήτησε από τις γυναίκες να κατευθυνθούν σε προστατευμένες περιοχές, σύμφωνα με έναν ηγέτη των Ταλιμπάν στην Ντόχα.

Από το πρωί επικρατεί χάος στην αφγανική πρωτεύουσα και έχουν σχηματιστεί τεράστιες ουρές έξω από τράπεζες όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο που ακολουθεί:

VIDEO: Afghans queue outside banks in Kabul as the Taliban race closer to a complete military takeover of the country pic.twitter.com/Wn9QJ4VueB

Από χθες, μάλιστα, επικρατεί χάος στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν το Αφγανιστάν μετά τα γεγονότα των τελευταίων ημερών.

Τεράστιες ουρές ανθρώπων που αναζητούν ένα μέρος πιο ασφαλές συνωστίζονται έξω από το μοναδικό γραφείο έκδοσης διαβατηρίων της πρωτεύουσας, προσπαθώντας απεγνωσμένα να εξασφαλίσουν ταξιδιωτικά έγγραφα.

Άλλοι τρέχουν μανιωδώς γύρω από το κέντρο της Καμπούλ, μιας πόλης περίπου 5 εκατομμυρίων ανθρώπων, εκτελώντας υποχρεώσεις της τελευταίας στιγμής πριν εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ο φόβος και ο πανικός που κυριεύει την Καμπούλ είναι αισθητός καθώς οι Ταλιμπάν προελαύνουν προς την πρωτεύουσα μετά από μια καταστροφική, πολύμηνη στρατιωτική επίθεση κατά τη διάρκεια της οποίας κατέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος του Αφγανιστάν.

Μέσα σε λιγότερες από δέκα μέρες, οι Ταλιμπάν έχουν πάρει τον έλεγχο του μεγαλύτερου μέρους του Αφγανιστάν και κατάφεραν να φτάσουν στην Καμπούλ, που έχουν περικυκλώσει από όλες τις πλευρές.

Μάλιστα, οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να απομακρύνουν διπλωμάτες από την πρεσβεία τους στην Καμπούλ. «Έχουμε μια μικρή ομάδα ανθρώπων που φεύγει τώρα καθώς μιλάμε, η πλειονότητα του προσωπικού είναι έτοιμη να φύγει... η πρεσβεία εξακολουθεί να λειτουργεί», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους υπό τον όρο της ανωνυμίας.

«Έπεσε» η Τζαλαλαμπάντ

Νωρίτερα το πρωί, οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την πόλη στρατηγικής σημασίας Τζαλαλάμπαντ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, χωρίς μάχη, θέτοντας πλέον υπό τον έλεγχό τους το τμήμα του οδικού δικτύου που συνδέει το Αφγανιστάν και το Πακιστάν, δήλωσαν αξιωματούχοι και κάτοικοι.

«Δεν βρίσκονται σε εξέλιξη μάχες αυτή τη στιγμή στη Τζαλαλάμπαντ, διότι ο κυβερνήτης παραδόθηκε στους Ταλιμπάν», δήλωσε Αφγανός αξιωματούχος στην πόλη, την πρωτεύουσα της επαρχίας Νανγκαρχάρ, στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς. Η παράδοση «ήταν ο μοναδικός τρόπος για να σωθούν οι ζωές αμάχων», πρόσθεσε.

Taliban inside Jalalabad. Reports are that gov’t officials in many of these capitals struck deals with the Taliban weeks ago, which is why many are falling without resistance.

pic.twitter.com/MlgbsZJ3Fk

— Election Wizard (@ElectionWiz) August 15, 2021