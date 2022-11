Μπάιντεν: Αποκάλυψε «σκονάκι» με «οδηγίες» σε εκδήλωση της G20

Για μία ακόμη φορά ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε το «σκονάκι», το οποίο είχε δοθεί στον Αμερικανό πρόεδρο Μπάιντεν στη Σύνοδο των G20 στο Μπαλί, και περιλάμβανε εξαιρετικά αναλυτικές οδηγίες για το πού πρέπει να καθίσει, πότε πρέπει να μιλήσει και πότε να ποζάρει για φωτογραφίες.

Ο 79χρονος Πρόεδρος συμμετείχε σε μια εκδήλωση του προγράμματος «Σύμπραξη για τις παγκόσμιες υποδομές» την περασμένη Τρίτη, όταν οι φωτογράφοι τον είδαν να ξεφυλλίζει τις σελίδες των σημειώσεών του, και τα φλας πήραν φωτιά. Ανάμεσα στα χαρτιά του βρισκόταν η σελίδα με τις λεπτομερείς οδηγίες που εξηγούσαν «βήμα προς βήμα» τι θα συνέβαινε κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αναφερόμενες μάλιστα στον Μπάιντεν ως «ΕΣΕΙΣ» με κόκκινα κεφαλαία γράμματα.

«ΕΣΕΙΣ, ο πρόεδρος Γουιντόντο και ο Πρωθυπουργός Κισίντα θα ποζάρετε για μια φωτογραφία αμέσως πριν ξεκινήσει η εκδήλωση» έγραφε σε ένα σημείο το «σκονάκι». «ΕΣΕΙΣ θα καθίσετε στο κέντρο» επισημαίνεται στον Αμερικανό πρόεδρο, ενώ υπάρχουν και υποδείξεις για το πότε θα χρειαστεί να μιλήσει. Στο κάτω μέρος του σημειώματος, υπάρχει μια υπενθύμιση να γυρίσει τη σελίδα για να δει την εισαγωγική του δήλωση.

"YOU will sit..."

