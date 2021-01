Μπάιντεν: Έλαβε τη δεύτερη δόση του εμβολίου κατά του Covid (Vid)

Τη δεύτερη δόση του εμβολίου της Pfizer έλαβε πριν από λίγο ο εκλεγμένος Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έκανε και τη δεύτερη δόση του εμβολίου σε νοσοκομείο του Ντέλαγουερ.

«Βασική προτεραιότητά μου είναι να φροντίσω ώστε το εμβόλιο να χορηγηθεί στα μπράτσα των ανθρώπων, το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε.

Ο Μπάιντεν έλαβε την πρώτη δόση στις 21 Δεκεμβρίου και ο εμβολιασμός του μεταδόθηκε, όπως και σήμερα, απευθείας από την τηλεόραση, με σκοπό να ενθαρρυνθούν οι πολίτες να κάνουν το ίδιο.

«Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρξει μία πραγματική, σοβαρή εστίαση στο να κρατήσουμε εκείνους τους ανθρώπους που ενεπλάκησαν στην πολιορκία (του Καπιτωλίου) και απειλούσαν τη ζωή των ανθρώπων, παραμόρφωσαν τη δημόσια περιουσία, προκάλεσαν μεγάλη ζημιά - να θεωρηθούν υπόλογοι» ανέφερε μετά τον εμβολιασμό του, ο Τζο Μπάιντεν, στον απόηχο της εισβολής των οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο την περασμένη Τετάρτη.

President-elect Biden: "I think it's critically important that there be a real, serious focus on holding those folks who engaged in sedition and threatened people's lives, defaced public property, caused great damage — that they be held accountable." pic.twitter.com/sVWv074mHS

— MSNBC (@MSNBC) January 11, 2021