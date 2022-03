Μπάιντεν: Μπέρδεψε τους Ουκρανούς με τους Ιρανούς και έγινε viral

Στο πρώτο του διάγγελμά του για την Ένωση, ο Τζο Μπάιντεν αναφέρθηκε εκτενώς στον πόλεμο στην Ουκρανία και αφιέρωσε πολύ χρόνο για να κατακεραυνώσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν τον οποίο μάλιστα αποκάλεσε δικτάτορα. Εγκωμίασε τη γενναιότητα του ουκρανικού λαού και του ηγέτη του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Υπήρξε ωστόσο ένα στιγμιότυπο που «απογείωσε» την ομιλία του και τον έκανε άθελά του viral. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε μία φράση του αποκάλεσε τους Ουκρανούς… Ιρανούς.

Η «ψυχή του ιρανικού λαού»

«Ο Πούτιν μπορεί να περικυκλώσει το Κίεβο με τανκ, αλλά δεν θα κατακτήσει ποτέ την καρδιά και την ψυχή του ιρανικού λαού», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στην ομιλία του.

Η «γκάφα» του Αμερικανού προέδρου, όπως θα περίμενε κανείς, έγινε στόχος μεγάλης καζούρας στα social media, με κάποιους σχολιαστές να αφήνουν αιχμές για τη… νηφαλιότητα ή την πνευματική διαύγεια του Μπάιντεν.

Bottoms up! Did Former VP Biden just call Ukrainian people Uranian or Iranian? I can't even tell. pic.twitter.com/sKHrptqcAY

— Steven Crowder (@scrowder) March 2, 2022