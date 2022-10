Μπάιντεν: Νέο βίντεο προκαλεί ανησυχία

Έντονο σχολιασμό έχει προκαλέσει ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει τον Τζο Μπάιντεν, μετά από μια εκδήλωση προς τιμήν ενός από τους κηπουρούς του Λευκού Οίκου, να μοιάζει σαν να έχει «χαθεί».

Στο κλιπ που δημοσιεύουν αμερικανικά και βρετανικά ΜΜΕ, χαρακτηρίζοντάς το ως «ανησυχητικό», ο Αμερικανός πρόεδρος μοιάζει να έχει χάσει προς στιγμήν τον προσανατολισμό του και να μην ξέρει προς τα πού πρέπει να πάει.

Biden got lost again. The President was led into the garden for a tree-planting ceremony pic.twitter.com/RQbqlIlY4f

— Sprinter Monitor (@SprinterMonitor) October 25, 2022