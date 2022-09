Μπάιντεν: Ρωτούσε «πού είναι» βουλευτής που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του Τζο Μπάιντεν προκαλεί ένα νέο περιστατικό κατά τη διάρκεια ομιλίας του. Ειδικότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, κατά την ομιλία του στη «Διάσκεψη για την Πείνα, τη Διατροφή και την Υγεία» ρωτούσε να μάθει «πού είναι η Τζάκι;», αναφερόμενος στη βουλευτή Τζάκι Γουαλόρσκι που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο.

Η Γουαλόρσκι, η οποία βρήκε τραγικό θάνατο σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα τον Αύγουστο, ήταν βασικός σύμμαχος του Κογκρέσου στο σχεδιασμό της διάσκεψης μαζί με τον εκπρόσωπο Τζιμ Μακγκόβερν, τον γερουσιαστή Κόρι Μπούκερ και τον γερουσιαστή Μάικ Μπράουν.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους εδώ, συμπεριλαμβανομένων των δικομματικών εκλεγμένων αξιωματούχων όπως ο βουλευτής ΜακΓκόβερν, ο γερουσιαστής Μπράουν, ο γερουσιαστής Μπούκερ, η βουλευτής — Τζάκι, είσαι εδώ;» είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Πού είναι η Τζάκι; Νόμιζα ότι θα ήταν εδώ - για να βοηθήσει να γίνει αυτό πραγματικότητα».

Δείτε το βίντεο:

"Jackie, where's Jackie?," Joe Biden says about Rep. Jackie Walorski who died in a car accident a few months ago. pic.twitter.com/khdiesmEsx

— Greg Price (@greg_price11) September 28, 2022