Μπάιντεν στη σύζυγό του: «Ευγνώμων που είσαι μαζί μου στο ταξίδι»

Λίγα λεπτά μετά την άφιξή τους στο Καπιτώλιο για την επικείμενη ορκωμοσία, ο Τζο Μπάιντεν «ανέβασε» ένα tweet στον λογαριασμό του στο Twitter, με ένα μήνυμα στη σύζυγό του, την πρώην κυρία Τζιλ Μπάιντεν.

«Σ' αγαπώ, Jilly και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευγνώμων που σε έχω μαζί μου στο ταξίδι που ακολουθεί» έγραψε ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, παραθέτοντας κι ένα σύντομο βίντεο από την άφιξή τους στο Καπιτώλιο.

I love you, Jilly, and I couldn’t be more grateful to have you with me on the journey ahead. pic.twitter.com/V4GUXAKSKg

