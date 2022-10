Μπαράζ εκρήξεων στο κέντρο του Κιέβου (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, με τον δήμαρχο της πόλης να κάνει λόγο για εκρήξεις στο κέντρο της πόλης λίγες ώρες μετά το «κατηγορώ» του Βλαντιμίρ Πούτιν ότι ήταν οι ουκρανικές δυνάμεις που προκάλεσαν την έκρηξη στην γέφυρα στην Κριμαία.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών της Ουκρανίας από τις «αρκετές εκρήξεις» στο Κίεβο υπάρχει «αριθμός θυμάτων», όπως μεταδίδει το Sky News.

Κατά πληροφορίες πρόκειται για τουλάχιστον τρεις εκρήξεις στο κέντρο του Κιέβου. «Αρκετές εκρήξεις σημειώθηκαν στην περιφέρεια Σεβτσένκιβ στο κέντρο της πρωτεύουσας» έγραψε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο σε ανάρτησή του στο Telegram.

BREAKING: Multiple explosions rock central Kyiv pic.twitter.com/FmiEUBfPsR — BNO News (@BNONews) October 10, 2022

Russian Attacks Reported in #Kyiv. Black Smoke Clouds Can Be Seen Rising From Buildings Possibly #Zelensky Office A Missile Attack #breaking pic.twitter.com/c0rTzMNNu0 — KASİDE (@zakkumec) October 10, 2022

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Reuters ότι μαύρος καπνός εθεάθη από κτήριο στο κέντρο του Κιέβου αφού είχε προηγηθεί ήχος έκρηξης.

Σχεδόν ταυτόχρονα δημοσιογράφος του Associated Press έκανε λόγο για εκρήξεις και στην πόλη Ντνίπρο. «Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι ο Πούτιν εντείνει τις επιθέσεις του μετά την έκρηξη της γέφυρας Κερτς» σχολίασε ο δημοσιογράφος του AP.

Ουκρανοί δημοσιογράφοι καταγγέλλουν ότι «το χτύπημα στο Κίεβο, μια πόλη που είχε μείνει επί μακρόν εκτός των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εσκεμμένα πραγματοποιήθηκε σε ώρα αιχμής ώστε να υπάρξουν θύματα».

Vitali #Klitschko, mayor of #Kyiv confirmed explosions in the Shevchenkivskyi District of the capital. pic.twitter.com/NXJB7vyS1A — NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2022

«Προσωπική υπόθεση» για τον Πούτιν η έκρηξη στη γέφυρα

Οι εκρήξεις σε Κίεβο και Ντίπρο σημειώνονται ενώ ο Βλαντιμίρ Πούτιν φαίνεται να αποδίδει χαρακτήρα προσωπικής προσβολής στην τρομακτική έκρηξη της γέφυρας της Κριμαίας, επιταχύνοντας ραγδαία στο εξής τις όποιες αποφάσεις του αναφορικά με το επίπεδο κλιμάκωσης της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» στην Ουκρανία.

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: «Προσωπική υπόθεση» για τον Πούτιν η έκρηξη στη γέφυρα

Δύο εικοσιτετράωρα μετά την «αποκαθήλωση» του «συμβόλου της ρωσικής ισχύος», δηλαδή την πρωτοφανή έκρηξη στη γέφυρα του Κερτς, που συνδέει την προσαρτημένη από το 2014 χερσόνησο της Κριμαίας με τη Ρωσική Ομοσπονδία, ο Βλαντιμίρ Πούτιν αναμένεται να προεδρεύσει σήμερα, Δευτέρα, του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, έχοντας προηγουμένως κατατάξει το συμβάν του Σαββάτου στην κατηγορία των «τρομοκρατικών πράξεων». Από τη στιγμή, μάλιστα, που ο Ρώσος Πρόεδρος ενέδυσε με το μανδύα της «τρομοκρατίας» το χτύπημα στη γέφυρα της Κριμαίας, στρατιωτικοί αναλυτές προεξοφλούν ότι θα ακολουθήσουν σειρά από σκληρά αντίμετρα από πλευράς της Μόσχας κι ενώ ο ένας μετά τον άλλο οι Ρώσοι προπαγανδιστές ζητούν από τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου να «δείξει τα δόντια» του στους Ουκρανούς.

❗️The moment of the explosion on the Crimean bridge. pic.twitter.com/yFJC8HZK6G — NEXTA (@nexta_tv) October 8, 2022

«Επικίνδυνη στιγμή»

Παρότι ο Εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, όταν ρωτήθηκε αν η «τρομοκρατική πράξη» απέναντι στη γέφυρα μπορεί να απαντηθεί με πυρηνικά όπλα, είπε ότι η ερώτηση είχε τεθεί με εσφαλμένο τρόπο, εντούτοις για «επικίνδυνη στιγμή» κάνουν λόγο τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά δίκτυα του πλανήτη, εκτιμώντας ότι ο Ρώσος Πρόεδρος ερμηνεύει ως «προσωπική προσβολή» την προσπάθεια ανατίναξης της γέφυρας, όπως υπογραμμίζει το CNN.

Η προσωπική, αυτή διάσταση του συμβάντος σε σχέση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν έγκειται στο γεγονός ότι ο ίδιος υπήρξε ο εμπνευστής και θεμελιωτής της γέφυρας της Κριμαίας, ενώ η σύνδεση -οδική και σιδηροδρομική- της Κριμαίας με τη Ρωσία απηχεί πλήρως το κεντρικό ιδεολογικό αφήγημά του, ότι δηλαδή η Ουκρανία αποτελεί «αναπαλλοτρίωτο μέρος της δικής μας ιστορίας, πολιτισμού και πνευματικού χώρου», όπως επανέλαβε για τελευταία φορά ο Ρώσος Πρόεδρος στις 21 Φεβρουαρίου, προκειμένου να αιτιολογήσει την επικείμενη τότε εισβολή του στη γειτονική χώρα.

Παράλληλα, η γέφυρα της Κριμαίας κόστισε στο Ρώσο Πρόεδρο περίπου 4 δισ. δολάρια, τα οποία η Ρωσία δαπάνησε, ώστε να οδηγήσει την Ουκρανία κατά την «ιστορική μοίρα» της, δηλαδή στην αυλή του Κρεμλίνου, όπου ο Βλαντιμίρ Πούτιν θεωρεί ότι μόνο ανήκει, ακολουθώντας τα χνάρια του Μεγάλου Πέτρου. Αυτή η διάχυτη αίσθηση της ιδιοκτησίας της Ουκρανίας στο μυαλό του Ρώσου ηγέτη συνιστά τον πυρήνα των όποιων αντίποινων αποφασιστούν σήμερα, καθώς για το Κρεμλίνο η έκρηξη του Σαββάτου παραβιάζει ανοιχτά το ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο της Ρωσίας του Πούτιν.

Για το λόγο αυτό, ο Ρώσος Πρόεδρος θα προεδρεύσει ο ίδιος σήμερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο συνεδριάζει πλέον σε εβδομαδιαία βάση, προκειμένου να επιλαμβάνεται άμεσα των όποιων προβληματικών καταστάσεων στο θέατρο του πολέμου. Ταυτόχρονα, η χθεσινή αποστροφή του Βλαντιμίρ Πούτιν ότι «οι δράστες, οι αυτουργοί και οι εντολείς είναι οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες» αναφορικά με τους εντολείς της επίθεσης στη γέφυρα της Κριμαίας, θα κατευθύνει στο εξής τους στόχους που θα πλήττει η Ρωσική Ομοσπονδία στην Ουκρανία, η οποία βάλλει τις τελευταίες ώρες κατά σημείων μαζικού ενδιαφέροντος με παρόντες δεκάδες αμάχους, παρά σε αμιγώς στρατιωτικούς στόχους.

Λίφτινγκ στη βιτρίνα

Χωρίς να αμφισβητείται ο θυμός του Ρώσου Προέδρου, την ίδια ώρα το Κρεμλίνο κατέβαλε τιτάνια προσπάθεια αφενός να συγκρατηθούν τα κύματα οργής των υψηλόβαθμων αξιωματούχων τις πρώτες ώρες από την έκρηξη και αφετέρου να υποβαθμιστεί επικοινωνιακά όσο το δυνατόν περισσότερο το πλήγμα στο κύρος και το γόητρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Έτσι, μια πολυπληθής ομάδα για τη διαχείριση «έκτακτης ανάγκης» έφτασε στο σημείο από τα πρώτα λεπτά με εντολή του Ρώσου Προέδρου, ενώ δύτες βούτηξαν χθες στα νερά, για να διαπιστώσουν αν και κατά πόσο έχουν επηρεαστεί τα θεμέλια της γέφυρας από το ωστικό κύμα της έκρηξης.

Το πόρισμα, άλλωστε, σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη κατά τις πρώτες πρωινές ώρες του περασμένου Σαββάτου στη γέφυρα του Κερτς παρέδωσε χθες στον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου ο επικεφαλής της Ερευνητικής Επιτροπής, Αλεξάντερ Μπαστρίκιν, κι ενώ «δεν υπάρχει αμφιβολία. Πρόκειται για μια τρομοκρατική πράξη που στόχευε στην καταστροφή μιας πολιτικής υποδομής κρίσιμης σημασίας» ανέφερε ο Ρώσος Πρόεδρος, σύμφωνα με ένα βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του Κρεμλίνου στο Telegram.

Σημειωτέον ότι πριν τη διεξαγωγή της σχετικής έρευνας για αίτια της έκρηξης, η Μόσχα δεν είχε κατηγορήσει ποτέ μέχρι τώρα ευθέως το Κίεβο για την έκρηξη του παγιδευμένου φορτηγού, από την οποία σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι. Παρόλα αυτά, «είναι μια τρομοκρατική ενέργεια που σχεδίασαν οι μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας. Ο στόχος ήταν να καταστραφεί μια μεγάλη πολιτική υποδομή, πολύ σημαντική για τη Ρωσία» τόνισε ο κ. Πούτιν, ρίχνοντας νερό στο μύλο της αντεκδίκησης που φέρεται να προετοιμάζει το Κρεμλίνο.

Η ουκρανική απάντηση

Το γάντι του Ρώσου Προέδρου περί τρομοκρατίας σήκωσε, ωστόσο, χθες αργά ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Μιχάηλο Ποντόλιακ, ο οποίος σε δήλωσή του στο Twitter έκανε λόγο για «ένα και μόνο» κράτος τρομοκρατίας.

«Ο Πούτιν κατηγορεί την Ουκρανία για τρομοκρατία; Ακούγεται πολύ κυνικό, ακόμα και για τη Ρωσία. Σε λιγότερο από 24 ώρες, ρωσικά αεροσκάφη έπληξαν κατοικημένη περιοχή στη Ζαπορίζια με 12 πυραύλους, σκοτώνοντας 13 ανθρώπους και τραυματίζοντας πάνω από 50. Υπάρχει μόνο ένα κράτος τρομοκρατίας εδώ και όλος ο κόσμος το γνωρίζει ποιο είναι», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του ο κ. Ποντόλιακ, με τους Ουκρανούς να παραμένουν αμετακίνητοι στη γραμμή που έως τώρα έχουν χαράξει, μετρώντας μέρα με τη μέρα και περισσότερα τετραγωνικά χιλιόμετρα ανακατάληψης στην βορειοανατολική και νότια περιφέρεια της χώρας τους.

«Βράζουν» οι προπαγανδιστές

Σε αυτό το σκηνικό, σε «σημείο βρασμού» έχουν φτάσει οι Ρώσοι προπαγανδιστές, οι οποίοι καλούν το Ρώσο Πρόεδρο να λάβει άμεσα και ανελέητα αντίμετρα, απέναντι στο εντυπωσιακό χτύπημα που κατάφερε στη Ρωσική Ομοσπονδία η έκρηξη της γέφυρας του Κερτς. Χαρακτηριστικό του κλίματος στο στρατόπεδο Πούτιν είναι το γεγονός ότι ο κορυφαίος προπαγανδιστής του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Σολοβιόφ ζήτησε μια βάναυση σταλινική απάντηση προκειμένου η Ουκρανία «να βυθιστεί σε σκοτεινή περίοδο», αλλά και να ενωθούν όλοι οι Ρώσοι. Ο Σολοβιόφ μάλιστα εισηγήθηκε την επιστροφή του διαβόητου τμήματος αντικατασκοπείας SMERSH επί Στάλιν, για να συντρίψει κάθε εσωτερική αντίθεση σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο ενάντια στην Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι το τμήμα SMERSH, με σύνθημα το «Θάνατος στους κατασκόπους», συγκέντρωνε αντικατασκοπευτικές υπηρεσίες που χρησιμοποιούσε ο Στάλιν κατά των αντιφρονούντων, στην προσπάθειά του να εξαφανίσει όσους προσπαθούσαν να ανατρέψουν το καθεστώς του. «Είναι ώρα να θυμηθούμε τη Σοβιετική στρατιωτική εκπαίδευση και να δράσουμε αποφασιστικά και δημιουργικά» υποστήριξε δημόσια ο προπαγανδιστής.

Πυρά και απειλές εκτοξεύουν με τη σειρά τους και μια ομάδα από Ρώσους κυβερνήτες, που εμφανίζονται διψασμένοι για εκδίκηση, μετά την έκρηξη στη γέφυρα. Ήδη, αίσθηση προκάλεσε η ανοιχτή απειλή του αναπληρωτή κυβερνήτη της Σταυρούπολης, Βαλέρι Τσερνιτσόφ. «Ουκρανοί, εγκαταλείψτε τις πόλεις σας, ειδικά της μεγάλες. Μια μεγάλη έκπληξη σας περιμένει. Οι πύραυλοι Sarmat είναι έτοιμοι να χτυπήσουν τις ουκρανικές πόλεις», είπε σε βίντεο που είχε στο Twitter. Επιπλέον, ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της Κριμαίας Σεργκέι Ακσιόνοφ σημείωσε ότι υπάρχει μια «υγιής επιθυμία για εκδίκηση» μετά την έκρηξη στη γέφυρα με συνέπεια τρεις νεκρούς και ζημιές στην υποδομή. «Η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη– είναι δυσάρεστη, αλλά όχι μοιραία», όπως δήλωσε.

Σε ανάλογη παρέμβαση προέβη και ο στρατιωτικός ανταποκριτής και υποστηρικτής του Γιούρι Κοτιονόκ, που συντάχθηκε με τις φωνές που ζητούν μια κλιμάκωση της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία. «Η απάντηση για την έκρηξη στη γέφυρα θα πρέπει να είναι συντριπτική. Το θέμα δεν είναι η εκδίκηση, αλλά η τιμωρία και η δυνατότητά μας ως κράτος να απαντάμε σε τρομοκρατικές επιθέσεις. Η γέφυρα της Κριμαίας θα αποκατασταθεί», είπε, ρωτώντας γιατί κάποιοι στόχοι στο Κίεβο είναι ακόμη άθικτοι, ενώ με τη σειρά του ο Γιούρι Ποντολιάκα, δημοφιλής φιλορώσος μπλόγκερ παρατήρησε πως πρόκειται για ένα πρελούδιο της κύριας επίθεσης των Ουκρανών στο νότο. «Εάν τις επόμενες ημέρες η Ουκρανία δεν βυθιστεί στο σκοτάδι και δεν γίνουν επιθέσεις στις γέφυρες του Δνείπερου, προσωπικά θα το θεωρήσω σημάδι (επικής αποτυχίας)», σημείωσε.

Τέλος, ο Βλαντίμιρ Ρογκόφ, επικεφαλής του κινήματος «Είμαστε με τη Ρωσία» και αξιωματούχος κλειδί στην κατεχόμενη Ουκρανία τόνισε ότι το ουκρανικό τρομοκρατικό κράτος πρέπει να καταστραφεί και δημοσίευσε μάλιστα και συγκεκριμένο χάρτη στόχων που θέλει να χτυπηθούν.

Πηγή: Πρώτο Θέμα