Μπήκε στην πόλη-«κλειδί» Λιμάν ο ουκρανικός στρατός

Ο ουκρανικός στρατός εισήλθε στην πόλη Λιμάν, στην ανατολική Ουκρανία, όπου μαίνονται συγκρούσεις με τις ρωσικές δυνάμεις, δήλωσε ο Σέρχιι Τσερεβάτι εκπρόσωπος των ανατολικών ουκρανικών δυνάμεων.

Νωρίτερα σήμερα ο στρατός της Ουκρανίας είχε ανακοινώσει ότι έχει "περικυκλώσει" πολλές χιλιάδες Ρώσους στρατιώτες στη Λιμάν, έναν σιδηροδρομικό κόμβο κρίσιμης σημασίας για τη Μόσχα.

🚨 #BREAKING 🇺🇦🇷🇺 | #Liman officially liberated by Ukraine!

🇺🇲 This is by far the MOST HUMILIATING defeat for Putin. This is proof that Russia's Military Command becomes utterly incompetent when reletentlessly confronted, ergo this is the perfect time for NATO to invade Russia. pic.twitter.com/zqV9aNrFgE

— Terror Alarm (@Terror_Alarm) October 1, 2022