Μπλίνκεν:Αποκατάσταση πολιτικής κυβέρνησης στην εξουσία Σουδάν

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ο Άντονι Μπλίνκεν, συνομίλησε χθες Πέμπτη με τον αρχηγό των ένοπλων δυνάμεων του Σουδάν, τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, και του ζήτησε να «αποκατασταθεί» στην εξουσία «η κυβέρνηση της οποίας ηγούνταν πολίτες», μερικές ημέρες μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του περασμένου μήνα, αναφέρει ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του.

«Ο υπουργός Εξωτερικών (Μπλίνκεν) προέτρεψε τον στρατηγό Μπουρχάν να αφήσει αμέσως ελεύθερες όλες τις πολιτικές προσωπικότητες που τέθηκαν υπό κράτηση από την 25η Οκτωβρίου και να επιστρέψει στον διάλογο που θα επαναφέρει τον (πρώην) πρωθυπουργό (του Σουδάν Αμπντάλα) Χάμντοκ στα καθήκοντά του», αναφέρει δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Νεντ Πράις.

.@SecBlinken spoke to Sudanese Sovereign Council Chair General Burhan today, pressing for immediate release of those detained since October 25 and urging a return to civilian-led government. https://t.co/1sv6hAUgRG

— Ned Price (@StateDeptSpox) November 5, 2021