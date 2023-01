Μπορέλ: «Αναξιόπιστη» η εκεχειρία που ανακοίνωσε η Ρωσία

«Αναξιόπιστη» είναι η προσωρινή εκεχειρία που ανακοίνωσε η Ρωσία, σύμφωνα με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της EE για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Γιοσέπ Μπορέλ, ο οποίος έκανε λόγο για «υποκρισία» του Κρεμλίνου.

Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Μαρόκο, ο κ. Μπορέλ δήλωσε ότι «το Κρεμλίνο στερείται αξιοπιστίας και αυτή η διακήρυξη μονομερούς εκεχειρίας δεν είναι πιστευτή».

«Η Ρωσία ξεκίνησε αυτή την παράνομη επιθετικότητα», είπε, προσθέτοντας ότι κάνοντας λόγο για εκεχειρία «η αντίδραση όλων μας είναι σκεπτικισμός απέναντι σε μια τέτοια υποκρισία».

Η εκεχειρία που ανακοινώθηκε από τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, τέθηκε σε ισχύ σήμερα στις 11:00, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της χώρας. Επρόκειτο να είναι η πρώτη πλήρης παύση της επίθεσης που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, όμως τα χτυπήματα αναφέρθηκε από τις ουκρανικές αρχές ότι δεν έπαυσαν στα ανατολικά της χώρας.

Ο Γ. Μπορέλ κάλεσε τη Ρωσία να αποσύρει τα στρατεύματα και τον στρατιωτικό της εξοπλισμό από την ουκρανική επικράτεια, ζητώντας «πλήρη παύση των στρατιωτικών επιθέσεων».

«Ελλείψει συγκεκριμένων δράσεων, η μονομερής εκεχειρία μοιάζει με απόπειρα της Ρωσίας να αγοράσει χρόνο για ανασυγκρότηση των στρατευμάτων της και για να αποκαταστήσει τη διεθνώς κακή εικόνα της», πρόσθεσε.

Τέλος, σημείωσε ότι η «προπαγάνδα» της Ρωσίας, σύμφωνα με την οποία οι κυρώσεις της ΕΕ ευθύνονται για την άνοδο των τιμών σε καύσιμα και τρόφιμα, «είναι εντελώς ψευδής».

Borrell said Russia was using "propaganda" to blame European sanctions for the spiking food and energy prices. «Ο ρωσικός στρατός είναι αυτός που κατέστρεψε τα σιλό, έσπειρε νάρκες στα χωράφια, κατέστρεψε δρόμους και έκλεισε τα λιμάνια της Ουκρανίας», είπε.

(ΚΥΠΕ-AFP/ΕΓ)