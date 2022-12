Μπορέλ: Η ΕΕ εκπαίδευσε 1.100 Ουκρανούς στρατιωτικούς

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοσέπ Μπορέλ δήλωσε χθες Παρασκευή ότι μέχρι τώρα έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα εκπαίδευσης που οργανώνει η ΕΕ 1.100 Ουκρανοί στρατιωτικοί.

Ο κ. Μπορέλ έδωσε τον αριθμό αυτόν κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε στρατόπεδο όπου εκπαιδεύονται μέλη των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στην Μπζεγκ, στην Πολωνία.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσαν πράσινο φως στην εκπαιδευτική αποστολή τη 14η Νοεμβρίου. Η έναρξή της επισήμως έγινε την επομένη.

Αρκετές χώρες μέλη της ΕΕ, δυνάμει διμερών συμφωνιών, εκπαίδευαν ήδη ουκρανούς στρατιωτικούς.

Συνολικά, ως και 15.000 στρατιωτικοί αναμένεται να εκπαιδευτούν σε 20 χώρες μέλη.

Το κόστος, που ο κ. Μπορέλ είπε πως θα ανέλθει σε 100 εκατομμύρια ευρώ, θα καλυφθεί από την ΕΕ.

Επιπλέον, το πρόγραμμα προβλέπει τη δαπάνη 15 εκατομμυρίων ευρώ για πυρομαχικά και την κάλυψη των δαπανών κάθε χώρας που συμμετέχει.

The EU Military Assistance Mission for Ukraine is proof of our determination to support Ukraine: militarily, financially, economically & politically.

This Mission is unprecedented, pushing EU military cooperation to new levels. Over 20 Member States participate in it. pic.twitter.com/sE3Tg4iJ4Q

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 2, 2022